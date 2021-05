Spaanse media smullen van ontmoeting tussen Messi en Suárez in Madrid

Dinsdag, 18 mei 2021 om 19:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:59

Lionel Messi heeft ex-teamgenoot en goede vriend Luis Suárez dinsdag een bezoekje gebracht in Madrid. De ontmoeting tussen de aanvallers van Barcelona en Atlético Madrid in de Madrileense metropool wordt momenteel breed uitgemeten in de Spaanse media en is uiteraard voer voor speculaties. Suárez en Messi aten in een Italiaans restaurant in de wijk Salamanca, een van de meest exclusieve gedeelten van de Spaanse hoofdstad.

Suárez en Messi kwamen in de auto van de Uruguayaan bij Numa Pompilio aan. Niet veel later arriveerden ook Antonella Roccuzzo en Sofia Balbi, de spelersvrouwen, in een andere auto. Na het etentje werden de vier gefotografeerd door de aanwezige media. De selectie van Barcelona geniet vandaag van een vrije dag in aanloop naar het laatste competitieduel van komende zaterdag tegen hekkensluiter en degradant Eibar.

Luis Suarez and Lionel Messi in Madrid at the moment ???? pic.twitter.com/0a7M5wI2rh — Arsalan (@lapulgaprop) May 18, 2021

Messi, Suárez en de spelersvrouwen onderhouden een warme band sinds de Uruguayaan in de zomer van 2014 de overstap van Liverpool naar Barcelona maakte. Dat el Pistolero vorig jaar zomer noodgedwongen moest vertrekken én ook nog eens een concurrent als Atlético sterker maakte, was voor Messi een hard gelag. De Catalanen wonnen dit seizoen onder leiding van Ronald Koeman de Copa del Rey, maar lieten het de voorbije weken afweten in de strijd om de landstitel.

Atlético kan zaterdag de eerste landstitel sinds 2013/14 winnen als bij Real Valladolid wordt gewonnen óf als het team van Diego Simeone hetzelfde resultaat boekt als Real Madrid in de thuiswedstrijd tegen Villarreal. De koploper van LaLiga boekte afgelopen zondag een uiterst moeizame 2-1 thuisoverwinning op Osasuna, dat dankzij een treffer van Suárez in de 88e minuut als verliezer van het veld stapte.

Spaanse media zijn ervan overtuigd dat Messi en Suárez hun toekomst op korte termijn bespraken. Suárez heeft nog een contract voor een jaar, maar hij zou over een clausule beschikken waardoor hij op 30 juni transfervrij kan vertrekken. De 34-jarige Uruguayaan zou het echter naar zijn zin hebben. Dat neemt niet weg dat enkele maanden geleden werd beweerd dat Messi, die een aflopend contract met Barcelona heeft, en Suárez samen een avontuur in de Verenigde Staten zouden willen aangaan. De Argentijn beschikt over twee luxueuze appartementen in Miami en logischerwijs is de naam van Inter Miami gevallen.