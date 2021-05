Barcelona leent 500 miljoen euro; vertrek van Griezmann niet uitgesloten

Dinsdag, 18 mei 2021 om 19:29 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft zich verzekerd van een lening bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, zo meldt de internationale tak van ESPN. De Catalanen ontvangen direct een bedrag van 100 miljoen euro om achterstallige spelerssalarissen te kunnen betalen. In totaal sloot voorzitter Joan Laporta een deal voor 500 miljoen euro, al is niet zeker of Barcelona het volledige bedrag gaat gebruiken.

Door de pandemie zijn de financiële problemen van Barcelona vergroot en is de brutoschuld van de club opgelopen tot bijna 1,2 miljard euro. Sinds het begin van de pandemie hebben de spelers van Barça ingestemd met verschillende maatregelen om te helpen. Zo werd in maart een akkoord bereikt over een loonsverlaging van drie maanden en kreeg de club eerder dit seizoen al uitstel van betaling, maar de problemen zijn daarmee niet voorbij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marca meldt dat Barcelona spelers moet verkopen om het hoofd boven water te houden. De Catalanen overwegen volgens de krant om Antoine Griezmann in de etalage te zetten. Niet om sportieve redenen, maar puur vanwege de financiële situatie van de club. Griezmann kwam voor zijn ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro over van Atlético Madrid en drukt met zijn salaris zwaar op de begroting. Hoewel de Fransman een belangrijke speler is voor Ronald Koeman, mag hij daarom komende zomer eventueel vertrekken.

Barcelona wil om sportieve én economische redenen in ieder geval zeker afscheid nemen van Samuel Umtiti, die na zijn knieblessure nooit zijn oude niveau meer heeft gehaald. Ook Junior Firpo, Matheus Fernandes en Martin Braithwaite staan op de nominatie om weg te gaan. Het is hoogst onzeker of Lionel Messi te behouden zal zijn. Barcelona wil zijn sterspeler het liefst niet kwijt, maar Messi zal enorm moeten inleveren om in het Camp Nou te kunnen blijven.