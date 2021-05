‘Hij is de beste spits van de afgelopen jaren, zoals Van Basten in mijn tijd’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 15:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:27

Jürgen Klinsmann is lyrisch over de prestaties van Robert Lewandowski in het shirt van Bayern München. De voormalig aanvaller en coach van de Duitse kampioen durft wat betreft de Poolse topschutter zelfs de vergelijking aan met Marco van Basten. Lewandowski evenaarde zaterdag tegen SC Freiburg (2-2) het record van clubicoon Gerd Müller van veertig doelpunten in één Bundesliga-seizoen. De topscorer heeft nog één competitieduel om het record alleen in handen te krijgen.

"Het is een absoluut fenomeen", deelt Klinsmann een groot compliment uit aan Lewandowski in een interview met DAZN en Goal. "Voor mij is hij echt de allerbeste aanvaller van de afgelopen drie, vier jaar omdat hij zo'n complete spits is. Een beetje zoals Marco van Basten dat was in mijn tijd", aldus de voormalig topschutter van onder meer Bayern, Internazionale, Tottenham Hotspur en de Duitse nationale ploeg. Klinsmann is met name onder de indruk van de veelzijdigheid van Lewandowski. "Hij is tweebenig, sterk in de lucht, geweldig in de combinatie en nooit te beroerd om het vuile werk op te knappen als het team dat vraagt."

Een erehaag voor Robert Lewandowski! De spits evenaart het record van legende Gerd Müller! 40 goals in één seizoen??#scffcb pic.twitter.com/W2j5V6tJzL — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Klinsmann omschrijft Lewandowski als een 'complete voetballer' die stap voor stap beter is geworden. "En nu is het iemand geworden die eindeloos veel doelpunten weet te maken." Voormalig Bayern-speler Paul Breitner was onlangs ook al lovend over de topschutter uit Polen. "Zijn kwaliteiten zijn buitengewoon en zijn verlangen om te scoren heb ik in de afgelopen vijf decennia alleen bij Gerd Müller gezien", zo klonk het in gesprek met supportersmagazine 51. "Hij is nooit tevreden en wil in elke wedstrijd tien doelpunten maken. En mocht Lewandowski nog drie jaar doorgaan bij Bayern zonder zwaar geblesseerd te raken, dan komt ook het record van Gerd Müller van 365 Bundesliga-doelpunten in gevaar." Lewandowski staat momenteel op 329 treffers in 439 Bundesliga-duels.

Dat het record van veertig doelpunten van Müller uit het seizoen 1971/72 eindelijk is geëvenaard maakt Lewandowski vooral heel erg trots. "Ik heb iets bereikt wat ooit onmogelijk leek voor te stellen. Ik ben zo ongelooflijk trots dat ik historie heb geschreven voor Bayern en dat ik een rol speel in het creëren van verhalen die ouders aan hun kinderen vertellen”, schreef Lewandowski zaterdag op Twitter. De Pool liet daarna ook via de officiële clubkanalen van der Rekordmeister weten het ‘een enorme eer’ te vinden het record met der Bomber te delen. “Voor mezelf, maar ook voor de moderne geschiedenis van de Bundesliga. Wat Gerd Müller heeft bereikt was ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik een record met hem zou kunnen delen.”