Roy Hodgson stopt na 45 jaar en wordt mogelijk opgevolgd door Lampard

Dinsdag, 18 mei 2021 om 13:33 • Dominic Mostert

Roy Hodgson gaat met pensioen. De trainer verlaat Crystal Palace na vier seizoenen en heeft besloten niet meer terug te keren op het hoogste niveau, zo bevestigt hij op de website van de club. Het vertrek van Hodgson zat al enige tijd in de pijplijn; in de afgelopen weken werd duidelijk dat Frank Lampard de topkandidaat is om volgend seizoen aan de slag te gaan op Selhurst Park.

Hodgson sluit zijn carrière zodoende af bij de club waarvoor hij als jeugdspeler al uitkwam. De voormalig verdediger kende geen succesvolle spelersloopbaan, maar was als trainer wel verbonden aan grote clubs. Hij is sinds 1976 werkzaam in het vak en stond onder meer voor de groep bij zeventien verschillende clubs, waaronder Internazionale (tussen 1995 en 1997) en Liverpool (tussen 2010 en 2011). Bovendien was hij bondscoach van de nationale ploegen van Zwitserland (tussen 1992 en 1995), de Verenigde Arabische Emiraten (tussen 2002 en 2004) en Engeland (tussen 2012 en 2016).

"Na meer dan 45 jaar als trainer heb ik besloten dat de tijd rijp is om de ontberingen die het topvoetbal in de Premier League met zich meebrengen vaarwel te zeggen", verklaart de 73-jarige trainer, die zondag afscheid neemt in de uitwedstrijd tegen Liverpool. "Het heeft me veel voldoening gegeven om de laatste vier seizoenen door te brengen bij Crystal Palace. Aan het eind van opnieuw een succesvol seizoen, waarin we in de Premier League zijn gebleven, is de tijd gekomen om mijn verantwoordelijkheden neer te leggen. Ik heb veel steun gehad van mijn vrouw en familie in mijn carrière. Ik denk al enige tijd na over dit besluit en de tijd is nu rijp om aan hen te denken."

Lampard werd in januari ontslagen als trainer van Chelsea en wordt gezien als topfavoriet om Hodgson te vervangen. Journalist Fabrizio Romano meldde maandag nog dat de gesprekken goed verlopen tussen Crystal Palace en de zaakwaarnemer van Lampard. De voormalig middenvelder is echter niet de enige kandidaat. De clubloze Eddie Howe en Burnley-trainer Sean Dyche worden ook in verband gebracht met de vacature.