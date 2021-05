Khalid Boulahrouz begint in Eredivisie aan loopbaan als jeugdcoach

Dinsdag, 18 mei 2021 om 11:06 • Rian Rosendaal

Khalid Boulahrouz begint bij AZ aan zijn loopbaan als trainer. Voetbal International meldt dinsdag namelijk dat de voormalig verdediger van onder meer Chelsea, Hamburger SV en Oranje in Alkmaar aan de slag gaat als assistent-trainer bij het Onder 18-elftal. Boulahrouz liep onlangs al stage bij verschillende jeugdelftallen van AZ om te kijken of het trainersvak wat voor hem is.

"Het is me goed bevallen. Ik heb veel plezier als ik op het veld sta en met de jongens bezig ben. De tijd gaat snel dus dat geeft wel aan dat ik het leuk vind", liet Boulahrouz eind april weten op het clubkanaal van AZ. De oud-speler begint in september aan de trainerscursus. "Nadat ik gestopt ben, ben ik regelmatig komen kijken bij AZ en heb ik jeugdig talent bekeken. Ik heb een heel positief gevoel overgehouden hoe hier opgeleid wordt. Dat zie je terug in de resultaten. Als je het vergelijkt met mijn tijd hebben ze een heel grote sprong gemaakt." Boulahrouz speelde enkele jaren in de jeugdopleiding van AZ, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht destijds uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De inmiddels 39-jarige Boulahrouz maakte in 2001 de overstap naar RKC Waalwijk. Daarna volgden voor de gewezen mandekker avonturen bij HSV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Sporting Portugal, Bröndby IF en Feyenoord. Daarnaast kwam hij tot 35 interlands in het shirt van het Nederlands elftal. Boulahrouz zette in 2015 een punt achter zijn loopbaan. De laatste tijd was de oud-verdediger geregeld te zien als analist van Ziggo Sport.

Naast Boulahrouz zet ook Vlaar bij AZ zijn eerste stappen als jeugdtrainer, voegt Voetbal International daaraan toe. Het is nog niet bekend bij welk jeugdelftal de enkele maanden geleden gestopte verdediger aansluit. Onlangs werd al bekend dat oud-speler Maarten Martens met ingang van volgend seizoen de hoofdtrainer is van Jong AZ. De Belg, aanvallende middenvelder in het kampioenselftal van AZ in 2009, komt over uit de jeugdopleiding van Club Brugge. Hij fungeert in Brugge als als trainer van Onder-18 en assistent-coach van de beloftenploeg, maar is na de zomerstop de opvolger van Michel Vonk in Alkmaar.