Heerenveen heeft goed nieuws voor Schöne en brengt update over Veerman

Dinsdag, 18 mei 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal

Lasse Schöne kan zijn verblijf bij sc Heerenveen een vervolg geven. De 34-jarige middenvelder gaat op korte termijn in gesprek met technisch directeur Ferry de Haan over verlenging van het aflopende contract. Schöne keerde in februari terug in het Abe Lenstra Stadion en in korte tijd is de routinier uit Denemarken uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van Heerenveen.

"We zullen zeker met hem in gesprek gaan", verklaart De Haan dinsdagochtend in een reactie aan Voetbal International. "Eerst om te kijken hoe hij er zelf in staat en of dat past wat wij voor ogen hebben. Maar gezien zijn kwaliteit en ervaring is Lasse een speler die ik er graag bij zou houden." De technisch eindverantwoordelijke van Heerenveen benadrukt daarnaast dat Schöne in aanmerking komt voor een andere functie binnen de club na zijn actieve loopbaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We zijn benieuwd hoe hij daar zelf naar kijkt en of hij die verdere toekomst eventueel bij Heerenveen ziet", voegt De Haan daaraan toe. Schöne kwam in de laatste maanden van dit seizoen tot twaalf competitiewedstrijden en twee optredens in de TOTO KNVB Beker. De Heerenveen-middenvelder keerde terug in Nederland nadat zijn contract bij Genoa in januari met wederzijds goedvinden was ontbonden. Bij de Serie A-club was zijn rol al lange tijd uitgespeeld.

De Haan hoopt tevens Jan-Paul van Hecke voor Heerenveen te kunnen behouden. De huurovereenkomst met Brighton & Hove Albion loopt binnenkort af. "Of dat kansrijk is, is afhankelijk van Brighton. Jan Paul is een speler die in onze ogen heel goed bij Heerenveen past, dus wij zien hem graag blijven." Over de bij onder meer PSV genoemde Joey Veerman kan de technisch directeur momenteel weinig kwijt. "Dat heb ik natuurlijk allemaal gelezen, maar er heeft zich op dit moment nog geen enkele partij gemeld."

De Heerenveen-directeur heeft wat betreft versterkingen de focus op het middenveld en de voorste linie. "Daarbij is het ook kijken wat er financieel allemaal past, dat zal best een uitdaging worden." De Haan verwacht dat Sherel Floranus, Ariël Harush en de huurlingen Sieben Dewaele (Anderlecht), Ulysses Llanez (VfL Wolfsburg) en Oliver Batista Meier (Bayern München) vertrekken. De van Racing Genk gehuurde Benjamin Nygren blijft in principe nog een jaar in Heerenveen.