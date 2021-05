Benzema groot nieuws in Frankrijk op dag van bekendmaken EK-selectie

Dinsdag, 18 mei 2021 om 10:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:15

In Frankrijk wordt rekening gehouden met een terugkeer van Karim Benzema in de nationale selectie. L'Equipe en Le Parisien pakken uit met het verhaal dat Didier Deschamps een comeback van de spits van Real Madrid dinsdagochtend bespreekt met zijn technische staf. De bondscoach van de regerend wereldkampioen maakt dinsdagavond zijn definitieve EK-selectie wereldkundig.

Le Parisien vroeg onlangs de mening van zijn lezers over de spitspositie bij Frankrijk. 66,7 procent zag een terugkeer van Benzema wel zitten, met 60,9 procent die de voorkeur gaf aan de huidige aanvalsleider Olivier Giroud. Benzema speelde in 2015 voor het laatst een interland. De 33-jarige topschutter raakte destijds betrokken bij een sekstape-affaire. Hij zou er bij zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena hebben aangedrongen om de afpersers te betalen. De Real-spits werd met vier andere personen in staat van beschuldiging gesteld wegens zijn rol in de afpersingszaak.

In 2014, toen Valbuena nog bij Olympique Marseille speelde, kwam een sekstape om onduidelijke redenen in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema. De aanvaller zou tegen Valbuena hebben gezegd dat hij tegen betaling bereid is om de bewuste tape te vernietigen. Er is in de Franse media echter ook gesproken over het feit dat Benzema juist ook het slachtoffer was van Zenati, die in het criminele milieu verkeerde, een strafblad had en acht jaar in de cel doorbracht. Een international van Frankrijk steunde Benzema, al deed hij dat wel anoniem. "In mijn ogen heeft Karim niets verkeerd gedaan. Hij wilde Mathieu, die hij als een persoonlijke vriend beschouwde, helpen. Karim heeft Mathieu aangeraden om de afkoopsom te betalen. Ik vind het dus te gek voor woorden wat Karim nu overkomt."

Door de breed uitgemeten affaire werd Benzema buiten de nationale ploeg gehouden, waardoor de routinier het EK van 2016 en het WK van 2018 miste. Bijna zes jaar later is de situatie dus geheel anders, mede ook door zijn uitstekende prestaties in het shirt van Real. Benzema kwam dit seizoen tot 29 doelpunten in alle competities. Het is afwachten echter of Deschamps hem daadwerkelijk in zijn selectie opneemt. De topscorer van Real liet zich in het verleden via de sociale media namelijk meermaals negatief uit over de Franse bondscoach en bondsvoorzitter Noël Le Graët.

Deschamps liet eerder dit jaar nog duidelijk weten dat hij nooit zal vergeten dat Benzema hem ervan beschuldigde te zijn gezwicht voor de druk van racisten, toen de aanvaller buiten de selectie werd gehouden voor Euro 2016. In de Spaanse media vindt men het aan de andere kant weer onbegrijpelijk dat Benzema wordt genegeerd door Deschamps. Real-coach Zinédine Zidane roep de Franse keuzeheer ook al op om de spits weer in genade aan te nemen, maar tot dusver was Deschamps niet te vermurwen.