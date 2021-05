Koopmeiners openhartig: ‘Ik denk er veel aan en speel gewoon open kaart’

De kans is zeker aanwezig dat Teun Koopmeiners zijn laatste wedstrijd voor AZ heeft gespeeld. De middenvelder heeft zich namelijk in de kijker gespeeld van verschillende clubs uit het buitenland. De aanvoerder, door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorlopige EK-selectie, gebruikt de komende tijd om tot een weloverwogen keuze te komen.

"Ik denk er veel aan", antwoordt Koopmeiners op de vraag van het Algemeen Dagblad of hij veel bezig is met een zomerse transfer. "En er komt ook best veel op me af. Buitenlandse clubs die bellen. Daar ben ik open in. En dat heb ik ook tegen de trainer (Pascal Jansen, red.) gezegd. Het gaat me niet afleiden, maar ik speel gewoon open kaart, ook naar de media toe." De komende periode wordt bepalend wat betreft de toekomst van de middenvelder op clubniveau. "Ik zet op dit moment alles op een rij. Het land, de stad, de taal, de mogelijkheden voor mijn vriendin, de trainer. Het moet voor mij perfect zijn."

Koopmeiners werd vooral in april in verband gebracht met een overstap richting het buitenland. La Gazzetta dello Sport noemde hem als mogelijke aanwinst van AS Roma, terwijl AS meldde dat technisch directeur Monchi hem op de korrel had voor Sevilla. In de Italiaanse media kwam tevens het verhaal naar voren dat Internazionale een bod zou voorbereiden op Koopmeiners, die in Alkmaar nog twee jaar vastligt. Een definitieve deal is echter nog niet van de grond gekomen tot dusver.

Voor Koopmeiners speelt sinds vorig jaar ook het Nederlands elftal een grote rol. Het debuut tegen Mexico (0-1) in oktober zal hij nooit meer vergeten. "Dat was zo’n bijzonder moment. Een jongensdroom. Het moment ernaartoe ook. Eerst een voorselectie, die onzekerheid en daar dan uiteindelijk op het veld staan in een oranje shirt", brengt de dankbare AZ'er in herinnering. "Ik was er in maart niet bij, maar eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo erg. Ik had een heel positief gesprek met de bondscoach. Ik wist dat mijn kansen open lagen voor het EK van volgende maand. En nu behoor ik ook tot de voorselectie. Als ik dat EK haal, is dat niet een kers op de taart maar de hele taart."