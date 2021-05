Kenneth Perez begrijpt Oranje-selectie niet: ‘Ik vind het zeer respectloos’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 07:50 • Daniel Cabot Kerkdijk

Kenneth Perez vindt het maar vreemd dat Ryan Babel ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het naderende EK. De 69-voudig international is zonder meer de opvallendste afwezige in de eerste selectie van bondscoach Frank de Boer; de aanvaller van Galatasaray werd in 2017 voor het laatst niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. “Er zijn een aantal spelers die er nog nooit bij geweest zijn”, merkte Perez bij het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN op.

“Babel is er altijd bij geweest. Ik vond het ook zeer respectloos”, benadrukte de Deen. “Er werd gedaan alsof het niets uitmaakt of hij nou wel of niet meegaat. Hij heeft volgens mij tachtig interlands (69 interlands, red.) gespeeld en hij kan echt wel voetballen. Dat laat hij nu ook zien in Turkije.” In de voorselectie zitten inderdaad twee nieuwkomers: Cody Gakpo en Jurriën Timber. Anwar El Ghazi en Rick Karsdorp, van respectievelijk Aston Villa en AS Roma, zijn voor het eerst sinds lange tijd weer van de partij. El Ghazi werd in 2015 voor de laatste keer opgeroepen, Karsdorp in 2017.

Arno Vermeulen: Dit heeft toch niets met Babel te maken, met alle respect. Het is tenslotte geen mindere voetballer; het heeft ook met de ontwikkeling van Gakpo te maken. Hij heeft gewoon de ‘senioriteit’ afgezet tegen de technische kant. Hij heeft er met Wout Weghorst ook een extra spits bij gehaald. Dus hij (Frank de Boer, red.) heeft in de spits ook wel voldoende mensen. Gakpo is aan de linkerkant doorgebroken, dus hij heeft Babel gewoon niet nodig.”

“Ik ben ook een groot voorstander van Gakpo”, benadrukte Perez. “Maar je mag 26 spelers meenemen. Babel is superbelangrijk voor het elftal, Kevin Strootman is superbelangrijk voor het elftal. Zelfs Virgil van Dijk zegt dat Strootman eigenlijk de aanvoerder van het Nederlands elftal is. Goed, laten we dat even buiten beschouwing laten. Maar er zitten nu spelers bij die nog nooit bij het Nederlands elftal hebben gezeten. Die nog nooit naar een eindtoernooi zijn geweest. Ik vind het heel opvallend.”

De spelers die deel uit maken van de voorselectie komen maandag 24 mei bij elkaar voor een kort trainingskamp. Woensdagmiddag 26 mei aan het einde van de middag maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend. Ook spelers die op de voorlopige lijst ontbreken, kunnen door De Boer nog worden opgeroepen voor het EK, waar de selectie mag bestaan uit 26 spelers. Dat zijn er drie meer dan in het verleden, waarmee de UEFA de druk op spelers enigszins wil verlagen.