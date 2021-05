Ruud Gullit trekt conclusie en mist ‘een Getafe’ in de Eredivisie

Dinsdag, 18 mei 2021 om 07:12 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ruud Gullit heeft nauwelijks van het voorbije seizoen in de Eredivisie kunnen genieten, los van het gegeven dat er amper wedstrijden konden worden bezocht. De oud-voetballer vindt de landstitel van Ajax zonder meer terecht en de speelwijze van het team van Erik ten Hag verdient complimenten, maar hij zet vraagtekens bij de tegenstand die werd geboden. “Vooral door PSV, AZ en Feyenoord, die toch dachten het gat naar Ajax toe te kunnen verkleinen, maar dat mondde bij alle drie die topclubs uit in een grote teleurstelling.”

In de optiek van Gullit was FC Groningen ‘de meest realistische ploeg’ in de Eredivisie en hij looft de rol van trainer Danny Buijs. “Voor iedere wedstrijd had Buijs een realistisch speelplan en niet voor niets maakte hij het de top vier het moeilijkst van de veertien overige Eredivisie-clubs. Buijs is niet iemand die geniet van de complimenten over zijn aanvallende speelwijze, terwijl hij met 4-0 verliest. Daar heb ik ook niets mee”, benadrukt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit blijft een realistische benadering missen bij veel Nederlandse trainers. “Terwijl daar niet alleen hun eigen ploeg van profiteert, maar ook de tegenstander zich beter ontwikkelt”, stelt de oud-international. “Die moet mee en zo trek je het niveau omhoog. Ajax en SC Cambuur worden niet beter als de tegenstander aanvallend speelt om aanvallend te spelen. Ajax heeft profijt van opponenten zoals Getafe vorig seizoen, toen ze een antwoord moesten vinden op hun destructieve spel”, doelde hij op de confrontaties in de Europa League waarin Getafe alles aangreep om Ajax niet te kunnen laten voetballen.

“Als het niet lukt, dan ga je daar tenminste mee aan de slag om het je niet nogmaals te laten overkomen.” Verdedigen is in de optiek van Gullit onderdeel van realistisch spel en noodzakelijk om resultaat te boeken. Hij vond het dan ook ‘fnuikend’ dat Ralf Seuntjens het Helmond Sport kwalijk nam dat de ploeg niet vrijuit en volop op de aanval speelde. “Helmond stond op het veld om te winnen, of zeker niet te verliezen. Dat hoort de basis te zijn van iedere wedstrijd die je speelt. En daar hoort serieus verdedigen bij.”