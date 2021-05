Kraay junior schrikt na telefoontje: ‘Hij is he-le-maal naar de gallemiezen’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:28

Guus Hiddink lijdt zwaar onder het coronavirus, zo heeft Hans Kraay Junior maandagavond in het televisieprogramma Veronica Inside onthuld. Vorige week werd bekend dat Patrick Kluivert in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden van komende maand als interim-bondscoach van Curaçao zal instappen in verband met het coronavirus bij de 74-jarige Hiddink, maar meer details waren toen nog niet bekend.

“Ik had Guus aan de telefoon. Het is best wel heftig, want we hebben gehoord dat hij voorlopig even niet de wedstrijden kan doen, maar hij is er echt flink aan. Hij is teruggekomen van die overwinning op Cuba en hij heeft flink corona”, doelde Kraay Junior op de 1-2 overwinning van eind maart. “Hij heeft drie, vier dagen volle bak aan de zuurstof in het AMC in Amsterdam gelegen en is tien tot twaalf kilo kwijt.”

“Hij is he-le-maal naar de gallemiezen.” Kraay Junior wist niet of Hiddink was gevaccineerd op Curaçao of in Nederland. “Ik weet het niet, maar hij was er echt flink aan.” De oud-voetballer sloot het nog enigszins positief af: "Johan Derksen en René van der Gijp moesten de hartelijke groeten hebben.” Curaçao speelt op 5 juni uit tegen British Virgin Islands en sluit de eerste ronde van de kwalificatiewedstrijden af thuis tegen Guatemala op 8 juni.

Kluivert, die een aflopend contract heeft als hoofd jeugdopleiding bij Barcelona, was tussen 2015 en 2017 bondscoach van het Curaçaose elftal en heeft een warme band met het eiland. Als Curaçao de komende twee wedstrijden wint, volgt meteen daarop de tweede ronde van de kwalificatiewedstrijden. Deze zullen op 12 juni en 15 juni gespeeld worden tegen de winnaar van Groep D. Het valt niet uit te sluiten dat Kluivert dan ook nog op de bank zal zitten.