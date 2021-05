Ontketende Arnaut Danjuma is goud waard voor Bournemouth

Maandag, 17 mei 2021 om 21:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:56

AFC Bournemouth heeft een belangrijke overwinning geboekt in de play-offs om promotie naar de Premier League. In eigen huis was de ploeg van trainer Jonathan Woodgate nipt te sterk voor Brentford: 1-0. Arnaut Danjuma eiste de hoofdrol op door de enige treffer van de wedstrijd aan te tekenen. De return in de halve finale wordt komende zaterdag afgewerkt; de finale vindt op 29 mei plaats. De andere finalist komt uit de dubbele confrontatie tussen Swansea City en Barnsley.

De thuisploeg deelde in het eerste bedrijf de lakens uit en creëerde enkele goede mogelijkheden. Onder meer Jefferson Lerma en Steve Cook kwamen dicht bij de openingstreffer, maar beiden stuitten op doelman David Raya. Ook Dominic Solanke deed halverwege de eerste helft een serieuze duit in het zakje; zijn kopbal eindigde echter op de paal. Brentford kwam voor de pauze weinig in het spelbeeld maar hield stand tot aan de rust.



Toen de tweede helft tien minuten oud was, brak Danjuma de ban. Bournemouth counterde razendsnel via David Brooks, die de bal in de loop meegaf aan de Nederlander. Aan de linkerkant van het strafschopgebied had Danjuma een enkele aanraking nodig om het leer onder controle te krijgen, waarna hij met binnenkant rechts diagonaal binnenschoot: 1-0. Brentford kreeg vervolgens meer kleur op de wangen. Zo hoopten Mathias Jensen en Bryan Mbeumo met doelpogingen de stand nog te nivelleren, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.

Met zijn treffer geeft Danjuma een vervolg aan een succesvolle periode bij Bournemouth. In zijn laatste vijftien wedstrijden wist de tweevoudig international van Oranje liefst tien keer te scoren. Daarnaast kreeg de linksbuiten een plek in het Championship-elftal van het jaar, werd hij in april Speler van de Maand in de competitie en maakte hij het Doelpunt van de Maand.