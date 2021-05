Feyenoord vindt opvolger voor hoofd jeugdopleidingen Stanley Brard

Maandag, 17 mei 2021 om 19:46 • Jeroen van Poppel

Feyenoord stelt Rini Coolen aan als hoofd jeugdopleidingen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Coolen, die momenteel de Onder-21 van de club traint, is de opvolger van Stanley Brard, wiens aflopende contract door de Rotterdammers niet werd verlengd. De officiële titel van Coolen wordt overigens Academy Director.

Coolen werkt pas sinds dit seizoen bij Feyenoord, maar heeft een dermate goede indruk achtergelaten dat hij komende zomer dus promotie maakt. Het was al zo'n anderhalve maand bekend dat hij in beeld was als opvolger van Brard, die blunderde met een e-mail. Brard sprak zijn onvrede over Mark Oudewater en wilde die mail sturen naar algemeen directeur Mark Koevermans, maar richtte hem per ongeluk aan Oudewater.

Koen Stam, de huidige assistent-trainer van Dick Advocaat, krijgt volgend seizoen eveneens een nieuwe rol. Stam gaat nauw samenwerken met Coolen en gaat zich onder meer bezighouden met 'de moeilijke stap die talenten van de jeugd naar het eerste elftal moeten maken'. In die hoedanigheid zal Stam ook af en toe aansluiten bij de technische staf van Arne Slot, de opvolger van Advocaat.

De functiewijzigingen volgen op het rapport dat technisch directeur Frank Arnesen liet opstellen door het Amerikaanse bedrijf SportSology. De organisatie, waarmee Arnesen ook bij Chelsea al samenwerkte, voerde de afgelopen maanden een grondige analyse uit op Varkenoord. Arnesen is van plan om de nieuwe trainer van de Onder-21, de opvolger van Coolen dus, uit het buitenland te halen.