Memphis Depay volgt Stefan de Vrij en Vermaelen met resoluut besluit

Maandag, 17 mei 2021 om 19:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:12

Memphis Depay heeft besloten om de samenwerking met Sports Entertainment Group, beter bekend als SEG, te verbreken. Zowel het makelaarskantoor als de 27-jarige aanvaller van Olympique Lyon maakt het besluit via sociale media bekend. Eerder dit seizoen vertrokken ook Thomas Vermaelen en Stefan de Vrij bij het omstreden SEG. Tevens maakt de transfervrije aanvaller kenbaar binnenkort een beslissing te gaan nemen over zijn toekomst.

“De tijd is gekomen om de controle over mijn carrière in eigen handen te nemen”, zo begint Depay zijn bericht op Instagram. “Nu ik op een punt ben gekomen waarop ik belangrijke keuzes moet maken over mijn toekomst, heb ik besloten om over mijn toekomstige deals te onderhandelen samen met mijn team van vertrouwelingen, die ondersteund worden door juridische experts. Ik zal zelf beslissen over mijn bestemming en jullie zijn de eersten die het te weten komen.”

Namens SEG plaatste Kees Ploegsma, als spelersmakelaar onderdeel van de organisatie, een afscheidsbericht op Twitter. “We zijn er trots op dat we met je gewerkt hebben en je hebben zien veranderen van een groot talent in één van de grootste namen van de voetbalsport. We wensen je al het beste in je verdere carrière en hopen dat al je dromen zullen uitkomen”, aldus Ploegsma.

Het verbreken van de samenwerking is opvallend, daar eerder deze maand bekend werd dat De Vrij alle banden met SEG heeft verbroken. Follow the Money onthulde dat SEG de verdediger voor 7,5 miljoen euro zou hebben benadeeld bij zijn transfer van Lazio naar Internazionale in juli 2018. Inmiddels behartigt Mino Raiola de belangen van De Vrij. Daarnaast gaf het onderzoeksbureau te kennen dat er meerdere spelers zijn die afscheid hebben genomen van SEG, waaronder Vermaelen. De exacte reden van de wissel van spelersmakelaar van laatstgenoemde is niet bekend.