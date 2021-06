Hongarije moet sterspeler missen; ex-Ajacied wel opgenomen in EK-selectie

Dinsdag, 1 juni 2021 om 20:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:07

Bondscoach Marco Rossi heeft de definitieve EK-selectie van Hongarije wereldkundig gemaakt. Grote blikvanger in de selectie van de Hongaren had Dominik Szoboszlai moeten zijn, maar de middenvelder van RB Leipzig is niet fit genoeg en ziet het eindtoernooi aan zijn neus voorbij gaan. Tegenover het ontbreken van Szoboszlai staat de aanwezigheid van Szabolcs Schön. De aanvaller stond in het verleden onder contract bij Ajax, maar wist in Amsterdam geen onuitwisbare indruk achter te laten en kwam tot slechts één duel in het beloftenteam van de Amsterdammers.

De medische staf van Hongarije stond de voorbije weken in nauw contact met de medische staf van Leipzig omtrent de situatie van Szoboszlai. De middenvelder meldde zich nog wel bij de nationale ploeg en onderging direct een medische test, maar ondervond zelfs bij minimale inspanningen last tijdens de trainingen op donderdag en vrijdag. Daarop heeft de technische staf van Hongarije besloten de rechtspoot niet op te nemen in de definitieve selectie voor het EK, waarmee het land een van de sterkhouders noodgedwongen moet missen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het ontbreken van Szoboszlai valt zwaar binnen de Hongaarse ploeg. "Ik was bereid om elk denkbaar compromis te sluiten zodat hij in het ergste geval slechts een paar minuten zou kunnen spelen", vertelt Rossi op de website van de Hongaarse voetbalbond. "Tegelijkertijd is het onze plicht om een verantwoorde beslissing te nemen die de gezondheid van Dominik niet in gevaar brengt. Er is ons ook verteld dat als we hem voor een paar minuten mee zouden nemen en hij zou geblesseerd raken, we niet over hem kunnen beschikken tijdens de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden in het najaar. Dat zou RB Leipzig in een hele lastige situatie brengen."

Hongarije, dat woensdag terugvliegt vanuit Oostenrijk na een trainingskamp, speelt ter voorbereiding op het EK tegen Cyprus (4 juni) en Ierland (8 juni). Hongarije kan tijdens het EK zijn borst natmaken, daar de ploeg is ingedeeld bij drie zwaargewichten. Het EK-avontuur voor de Hongaren, die er ook bij waren tijdens het EK van 2016, start op 15 juni tegen regerend Europees kampioen Portugal. Deze ontmoeting is in de Puskas Arena, net zoals de kraker tegen Frankrijk op 19 juni. De poulefase komt voor Hongarije ten einde op 23 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.

De volledige selectie van Hongarije:

Doel: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (RB Leipzig)

Verdediging: Bendegúz Bolla (Fehérvár FC), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (MOL Fehérvár FC), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Gergo lovrencsics (Ferencváros), Orbán Willi (RB Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Middenveld:Tamás Cseri (Mezokövesd-Zsóry), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Holender Filip (Partizan Belgrado), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Nego Loic (Fehérvár FC), András Schäfer (DAC), Dávid Siger (Ferencváros)

Aanval: János Hahn (Paksi), Nemanja Nikolics (Fehérvár FC), Roland Sallai (SC Freiburg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Ádám Szalai (1. FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga (MTK Boedapest)