Fledderus verrast door wens FC Groningen: nieuw contract tot 2026

Maandag, 17 mei 2021 om 17:09 • Yanick Vos

FC Groningen en technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaan langer met elkaar door. De Eredivisie-club maakt maandag bekend dat de technisch directeur zijn contract met twee jaar heeft verlengd tot medio 2026. Fledderus is sinds 2019 werkzaam in zijn huidige rol bij Groningen. Algemeen directeur Wouter Gudde spreekt op de clubwebsite zijn waardering uit richting Fledderus.

“Onder leiding van Mark-Jan is het in twee jaar tijd gelukt om een selectie samen te stellen die én kan presteren én een waarde vertegenwoordigt op het veld. Dat zijn twee belangrijke criteria bij de beoordeling van een technisch directeur”, vertelt Gudde op het clubkanaal. De directeur vindt dat Fledderus ook dagelijks progressie laat zien in zijn ontwikkeling. Volgens Gudde beschikt de technisch directeur 'de drive om iedere dag beter te worden'. “Dat is ook de mentaliteit die wij graag willen zien binnen de club. Al met al hebben we flinke stappen gemaakt binnen de gehele voetbalafdeling en willen wij Mark-Jan daarvoor waarderen. Tevens vinden wij het voor de continuïteit van de voetbalorganisatie van belang dat wij goede mensen lang aan ons weten te binden.”

Fledderus laat op zijn beurt weten dat hij het goed naar zijn zin heeft bij de club. Dat Groningen met hem wilde verlengen zag hij niet aankomen. “Ik was er niet echt mee bezig mijn contract nu al te verlengen. De club wilde er met mij over in gesprek en dat is toch een enorme blijk van waardering”, vertelt Fledderus. “Mijn aanstelling bij FC Groningen twee jaar geleden vond ik geweldig, maar was natuurlijk vooral gebaseerd op wat de club toen wist op basis van mijn verleden. Nu weet iedereen binnen de club hoe ik dagelijks met mensen samenwerk en daarom is dit voor mij echt een bevestiging van mijn ontwikkeling en doet het mij goed te voelen dat hierover tevredenheid is.”

Fledderus zegt ‘enorm’ ambitieus te zijn. Hij wil zich graag bij Groningen verder ontwikkelen als technisch directeur. “Ik heb het gevoel dat we nog genoeg uitdagingen hebben en dat de ontwikkelingen bij FC Groningen op dit moment parallel lopen aan die van mijzelf. Ik geniet van mijn werk en ga elke dag met een lach op pad, met als doel om uiteindelijk ons hele achterland nog trotser te maken op FC Groningen.”