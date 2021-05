Benzema gaat definitief naar het EK; Deschamps verklaart zijn keuze

Dinsdag, 18 mei 2021 om 20:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:37

Karim Benzema zit bij de definitieve EK-selectie van Frankrijk, zo maakt bondscoach Didier Deschamps dinsdagavond bekend. De 33-jarige spits van Real Madrid wordt na een afwezigheid van zes jaar teruggehaald, zoals Le Parisien eerder op de dag al had onthuld. Anthony Martial van Manchester United moet door een knieblessure verstek laten gaan, terwijl Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach wél is opgeroepen.

Deschamps verklaart op de persconferentie waarom Benzema terug is bij het Franse elftal. "We hebben elkaar ontmoet, we spraken uitvoerig, ik dacht toen heel hard na en heb deze beslissing genomen", aldus de keuzeheer. "Ik had dit gesprek nodig, hij had dit gesprek nodig. Ik wil hier geen specifiek geval van maken. Als baas van het nationale team kijk ik altijd verder dan mijn persoonlijke zaak. Mijn verantwoordelijkheid is belangrijk, maar ik ben persoonlijk niet het belangrijkst." Deschamps is niet bang voor de korte tijd waarin Benzema zal moeten wennen aan het huidige Franse elftal. "Met kwaliteit, intelligentie en talent kom je ver."

Benzema raakte in 2014 betrokken bij een rel rond Mathieu Valbuena en werd vanaf 2015 niet meer opgeroepen. In 2014, toen Valbuena nog bij Olympique Marseille speelde, kwam een sekstape om onduidelijke redenen in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema. De aanvaller zou tegen Valbuena hebben gezegd dat hij tegen betaling bereid was om de bewuste tape te vernietigen. Benzema zou Valbuena hebben geadviseerd om 150.000 euro te betalen. Eerstgenoemde moet in oktober nog voor de rechter verschijnen vanwege de zaak.

Martial had er normaal gesproken bij gezeten, zo vertelt Deschamps. "Hij is helaas niet beschikbaar vanwege zijn fysieke gesteldheid", aldus de bondscoach, die ook Jules Koundé bij de selectie haalt. "Hij had al eerder bij ons kunnen zijn, maar in maart heb ik Jong Frankrijk voorrang gegeven (vanwege het jeugd-EK, red.). Hij is veelzijdig. Hij kan centrale verdediger spelen, maar speelt ook erg goed bij Sevilla als rechtsback. Hij beleeft een fantastisch seizoen."

De formatie van Deschamps kan gelijk aan de bak in groep F, want op 15 juni wacht de topper tegen Duitsland in München. Vervolgens wordt koers gezet richting de Puskas Arena in Boedapest voor de tweede wedstrijd tegen Hongarije op 19 juni. De herhaling van de EK-finale van 2016 tegen Portugal is op 23 juni. Ook deze topper vindt plaats in Boedapest.

De volledige selectie van Frankrijk:

Doel: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Mike Maignan (Lille OSC)

Verdediging: Léo Dubois (Olympique Lyon), Benjamin Pavard (Bayern München), Kurt Zouma (Chelsea), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Lucas Digne (Everton), Lucas Hernández (Bayern Munich), Jules Koundé (Sevilla)

Middenveld: Corentin Tolisso (Bayern München), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur)

Aanval: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Barcelona), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)