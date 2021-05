Slowaakse EK-selectie is bekend: speciale status voor Eredivisionisten

Dinsdag, 18 mei 2021 om 16:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:29

Bondscoach Stefan Tarkovic heeft de EK-selectie van Slowakije naar buiten gebracht. Er is op het lijstje van de underdog in Groep E plaats voor onder meer Róbert Bozeník (Feyenoord), Matús Bero, die met Vitesse onlangs in de finale van de TOTO KNVB Beker stond, en voor FC Groningen-middenvelder Tomás Suslov.

De selectie van Slowakije komt op 24 mei bij elkaar. Het is nog niet zeker of Bozeník en Suslov dan kunnen aansluiten. "Ze spelen mogelijk nog in de Nederlandse competitie", doelt bondscoach Tarkovic op de play-offs om Europees voetbal, waar zowel Feyenoord als Groningen aan deelneemt. "Ze zullen zich uiterlijk 27 mei melden."

De Slowaken trappen het EK af op 14 juni tegen Polen in Sint-Petersburg. De nummer 34 van de FIFA-wereldranglijst blijft daarna in de Russische stad voor de ontmoeting met Zweden op 18 juni. Het meest opwindende pouleduel voor Slowakije staat gepland voor 23 juni. In Sevilla is EK-favoriet Spanje dan de laatste opponent in de groepsfase.

Albert Rusnák, die FC Groningen in 2015 de TOTO KNVB Beker bezorgde, maakt geen deel uit van de selectie. De spelmaker van Real Salt Lake speelde 32 interlands en werd in maart nog opgeroepen. Een van de bekendste namen in de selectie van Slowakije is die van Milan Skriniar. De centrumverdediger wist met Stefan de Vrij aan zijn zijde de Scudetto in de wacht te slepen met Internazionale.

De volledige selectie van Slowakije:

Doel: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Fulham), Dusan Kuciak (Lechia Gdánsk)

Verdediging: Peter Pekarík (Hertha BSC), Lubomír Satka (Lech Poznan), Denis Vavro (Huesca), Milan Skriniar (Internazionale), Tomás Hubocan (Omonia Nicosia), Jakub Holúbek (Gliwice)

Middenveld: Marek Hamsík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrosovsky (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (1. FC Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáa Haraslín (Sassuolo), Tomás Suslov (FC Groningen), Matús Bero (Vitesse), Erik Jirka (Mirandés)

Aanval: Michal Duris (Omonia Nicosia), Róbert Bozeník (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

