Lewandowski krijgt in Poolse EK-selectie gezelschap van zeventienjarige

Maandag, 17 mei 2021 om 16:24 • Yanick Vos • Laatste update: 16:45

Bondscoach Paulo Sousa heeft de definitieve EK-selectie van Polen bekendgemaakt. De meest opvallende naam is die van Kacper Kozlowski, een zeventienjarige middenvelder van Pogon Szczecin. De tiener maakte eind maart zijn debuut voor de nationale ploeg en mag zich nu opmaken voor zijn eerste eindtoernooi. Robert Lewandowski is de bekendste naam in Poolse selectie.

Kozlowski, die op 16 oktober zijn achttiende verjaardag viert, gooide dit seizoen hoge ogen in de Poolse competitie met de verrassende nummer drie Pogon Szczecin. Het toptalent maakte in het seizoen 2018/19 al zijn officiële debuut, kwam vorig seizoen tot drie optredens in de hoofdmacht en deze jaargang staat de teller op twintig wedstrijden. In maart maakte hij zijn interlanddebuut in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Nu is hij op weg om de jongste speler op het komende EK te worden.

De EK-selectie van Polen.

Behalve Bayern München-spits Lewandowski heeft Sousa ook een plek ingeruimd voor Arek Milik. De Poolse spits verliet Napoli afgelopen zomer nadat hij daar niet meer aan spelen toekwam. Met oog op het EK vertrok hij naar Olympique Marseille, waar hij regelmatig in actie komt. De ex-Ajacied was tot dusver acht keer trefzeker in de Ligue 1. Mateusz Klich (Leeds United) is een andere bekende naam. Hij speelde in de Eredivisie voor PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht. Krzysztof Piatek, voor wie Hertha BSC 27 miljoen euro neerlegde in 2020, is er vanwege een enkelblessure niet bij.

Het EK-avontuur voor Polen in groep E gaat van start op 14 juni, met Slowakije als tegenstander in het Krestovsky Stadion in Sint-Petersburg. Daarna volgen de andere twee groepswedstrijden voor het keurkorps van Sousa: Spanje (19 juni) in Sevilla en Zweden (23 juni) wederom in Sint-Petersburg. De selectie van de Portugese trainer telt momenteel nog 27 spelers. Naar verwachting zal een van de vier keepers afvallen. Juventus-doelman Wojciech Szczesny lijkt een zekerheidje.

De volledige selectie van Polen:

Doel: Lukasz Fabianski (West Ham United), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus), Radoslaw Majecki (AS Monaco)

Verdediging: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiev), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskou)

Middenveld: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskou), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Przemyslaw Placheta (Norwich City), Piotr Zielinski (Napoli)

Aanval: Robert Lewandowski (Bayern München), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Arkadiusz Milik (Olympique Marseille), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice).