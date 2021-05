Jesper Karlsson niet met Zweden naar EK; Granqvist bemachtigt wél plekje

Dinsdag, 18 mei 2021 om 18:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:48

Bondscoach Janne Andersson heeft de definitieve EK-selectie van Zweden naar buiten gebracht. De keuzeheer zal het op de eindronde moeten doen zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic. Jesper Karlsson van AZ heeft de selectie ook niet gehaald. De 36-jarige Andreas Granqvist, met een verleden bij FC Groningen, gaat wél mee naar het EK.

De uitverkiezing van Granqvist is opvallend, want de routinier speelde in november 2019 zijn laatste interland. "Als ik 23 spelers had moeten kiezen, had ik Granqvist niet geselecteerd", legt Andersson uit. "Met 26 man wil ik spelers hebben die energie brengen met het oog op de bubbel waarin we zitten. Niemand kan dat beter dan Andreas. Het is voor mij een voor de hand liggende keuze. Ik verwacht niet dat hij veel zal spelen."

De grootste namen uit de selectie zijn waarschijnlijk Victor Lindelöf van Manchester United en Dejan Kulusevski van Juventus. Voorin moeten reserve-aanvoerder Marcus Berg, die ooit uitkwam voor FC Groningen en PSV, en Alexander Isak, voormalig spits van Willem II, de kar trekken, nu Ibrahimovic geblesseerd is afgehaakt.

Zweden kent een loodzware start van het EK, want op 14 juni wordt aangetreden tegen Spanje in Sevilla. Daarna wacht de lange reis richting Sint-Petersburg voor de confrontatie met Slowakije. De ploeg van Andersson blijft in de Russische stad voor de laatste wedstrijd in groep E tegen Polen op 23 juni.

De volledige selectie van Zweden:

Doel: Robin Olsen (Everton), Karl-Johan Johnsson (FC Kopenhagen), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi)

Verdediging: Mikael Lustig (AIK) Victor Lindelöf (Manchester United), Filip Helander (Rangers), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Martin Olsson (Häcken), Pontus Jansson (Brentford) Emil Krafth (Newcastle United), Andreas Granqvist (Helsingborg), Marcus Danielson (Dalian)

Middenveld: Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (FK Krasnodar), Emil Forsberg (RB Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Viktor Claesson (Krasnodar), Mattias Svanberg (Bologna), Ken Sema (Watford), Jens Cajuste (FC Midtjylland), Gustav Svensson (Guangzhou)

Aanval: Alexander Isak (Real Sociedad), Marcus Berg (FK Krasnodar), Robin Quaison (1. FSV Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskou)