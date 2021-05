Schat aan Premier League-ervaring in Schotse selectie; debuut Chelsea-talent

Woensdag, 19 mei 2021 om 16:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:06

Bondscoach Steve Clarke heeft woensdag de definitieve EK-selectie van Schotland wereldkundig gemaakt. Na een lang seizoen in de Premier League kunnen onder meer Kieran Tierney (Arsenal), Andy Robertson (Liverpool) en Scott McTominay (Manchester United) zich opmaken voor het eerste grote toernooi van de Schotten sinds 1998. Destijds werd in Frankrijk de poulefase van het WK niet overleefd.

De eerste EK-wedstrijd in een kwart eeuw vindt plaats op 14 juni, met Tsjechië als opponent op het vertrouwde Hampden Park. De wedstrijd waar alle Schotse fans reikhalzend naar uitkijken staat voor 18 juni op de agenda. Rivaal Engeland is dan de tweede opponent op Wembley. Schotland keert vervolgens terug richting Hampden Park voor de clash met Kroatië op 22 juni tijdens de laatste wedstrijd in Groep D.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tierney was afgelopen seizoen een aantal keer geblesseerd, maar desondanks beleefde de linksback zijn doorbraak in de verdediging van Arsenal. McTominay is met Manchester United in voorbereiding op de Europa League-finale tegen Villarreal op 26 mei. Oli McBurnie zal op sportieve revanche azen na de degradatie van Sheffield United uit de Premier League. Ook Billy Gilmour maakt deel uit van de selectie van Schotland. Het talent van Chelsea kwam dit seizoen tot elf optredens.

De volledige selectie van Schotland:

Doel: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers)

Verdediging: Nathan Patterson (Rangers), Stephen O’Donnell (Motherwell), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal), Greg Taylor (Celtic), Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Declan Gallagher (Motherwell), Scott McKenna (Aberdeen), Jack Hendry (KV Oostende)

Middenveld: Billy Gilmour (Chelsea), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (Southampton), John McGinn (Aston Villa), John Fleck (Sheffield United), David Turnbull (Celtic), Ryan Christie (Celtic)

Aanval: James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Ché Adams (Southampton) en Kevin Nisbet (Hibernian)