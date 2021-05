Ryan Gravenberch volgt Sergiño Dest op als winnaar Marco van Basten Award

Maandag, 17 mei 2021 om 15:40 • Yanick Vos • Laatste update: 16:48

Ryan Gravenberch is door de technische staf van Ajax gekozen als Talent van het Jaar, zo heeft de kampioen van het seizoen 2020/21 maandag bekendgemaakt. De negentienjarige middenvelder heeft maandag uit handen van hoofdtrainer Erik ten Hag zodoende de Marco van Basten Award ontvangen. Gravenberch is de opvolger van Sergiño Dest, die de prijs vorig jaar won. Dusan Tadic is uitgeroepen tot Speler van het Jaar en heeft de Rinus Michels Award gekregen. De aanvoerder is de opvolger van Hakim Ziyech, die de prijs de afgelopen drie jaar won.

“De voetbaljaargang 2020/2021 was voor Gravenberch het seizoen van zijn doorbraak bij Ajax, de club waar hij al sinds de jongste jeugd actief is”, schrijft Ajax over de winnaar van de individuele prijs. “De rechtspoot, onderdeel van de voorlopige EK-selectie van Oranje, maakte ontzettend veel minuten in zijn eerste seizoen als vaste waarde in Ajax 1. Hij kwam tot 47 officiële wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en zes assists verzorgde”, zo klinkt het.

“Deze heb je echt verdiend”, zei Ten Hag bij de overhandiging van de award. “Je bent in het elftal gekomen en niet meer weg te denken. Iedere wedstrijd lijkt het wel alsof je aan het groeien bent. Houd dit zo vol. Ik hoop dat je zo doorgaat en verwacht ook dat je zo doorgaat. Ik denk dat er een fantastische carrière gaat komen. Zie het ook als een stimulans, al die prijzen. Van harte, ik ben trots op je.”

“Ik had hem niet zien aankomen”, reageert Gravenberch in gesprek met Ajax TV. “Het is een mooie prijs, ik ben er echt blij mee.” Het Ajax-talent zag dat veel jonge ploeggenoten het afgelopen seizoen een sterke ontwikkeling doormaakten. “Jurriën (Timber, red.) heeft het hartstikke goed gedaan, Devyne (Rensch, red.) heeft het goed gedaan. Dat ik uiteindelijk ben gekozen is hartstikke mooi. Mijn dag kan niet meer stuk.”

Eerdere winnaars:

2020: Sergiño Dest

2019: Noussair Mazraoui

2018: Matthijs de Ligt

2017: Kasper Dolberg

2016: Riechedly Bazoer

2015: Anwar El Ghazi

2014: Davy Klaassen

2013: Viktor Fischer

2012: Ricardo van Rhijn

2011: Christian Eriksen

2010: Toby Alderweireld

2009: Gregory van der Wiel

2008: Jan Vertonghen

2007: Ryan Babel

2006: Urby Emanuelson & Thomas Vermaelen

2005: Hedwiges Maduro

2004: Nicolae Mitea

2003: Steven Pienaar

2002: Maxwell

2001: Rafael van der Vaart

2000: Cristian Chivu

1999: Richard Knopper

1998: Benni Mc Carthy

1997: Mario Melchiot

1996: Nordin Wooter

1995: Nwankwo Kanu

1994: Tarik Oulida



Snel meer.