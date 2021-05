Kroatië heeft nog zeven basisspelers uit WK-finale over op het EK

Maandag, 17 mei 2021 om 17:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:01

Bondscoach Zlatko Dalic heeft de EK-selectie van Kroatië naar buiten gebracht. Bij de verliezend WK-finalist van 2018 is er uiteraard plaats voor sterspeler Luka Modric van Real Madrid, die waarschijnlijk zijn laatste eindtoernooi tegemoet gaat. Kroatië heeft afscheid genomen van vier spelers die in de WK-finale tegen Frankrijk nog in de basis stonden: Danijel Subasic, Ivan Strinic, Ivan Rakitic en Mario Mandzukic zijn gestopt als international.

Dominik Livakovic van Dinamo Zagreb staat waarschijnlijk onder de lat bij Kroatië op het EK. In de verdediging beschikt Dalic met Dejan Lovren (Zenit Sint-Petersburg) en Domagoj Vida (Besiktas) over ervaren krachten. Datzelfde geldt voor het middenveld, waar naast Modric ook Mateo Kovacic (Chelsea) en Marcelo Brozovic (Internazionale) worden verwacht. Op de vleugels kunnen Ivan Perisic (Internazionale) en Ante Rebic (AC Milan) uit de voeten, terwijl Ante Budimir (Osasuna) en Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) in de spits kunnen spelen.

De nummer twee van het afgelopen WK krijgt op 13 juni direct een kraker voor de kiezen. Engeland, dat in de halve finale van het WK nog met 2-1 werd verslagen, is dan namelijk de opponent op Wembley. Hierna wacht een verhuizing richting Hampden Park in Glasgow voor de ontmoeting met Tsjechië op 18 juni. In datzelfde stadion komt de poulefase ten einde met een duel met Schotland op 22 juni.

De volledige selectie van Kroatië:

Doel: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton Town)

Verdediging: Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Domagoj Vida (Besiktas), Josip Juranovic (Legia Warschau), Dejan Lovren (Zenit Sint-Petersburg), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille), Borna Barisic (Rangers), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Domagoj Bradaric (Lille OSC)

Middenveld: Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Internazionale), Milan Badelj (Genoa), Mateo Kovacic (Chelsea), Nikola Vlasic (CSKA Moskou), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Aanval: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Internazionale), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Josip Brekalo (Vfl Wolfsburg), Ante Rebic (AC Milan), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna)

Reservelijst: Filip Uremovic (Rubin Kazan), Marko Livaja (Hajduk Split), Toma Basic (Girondins de Bordeaux), Marin Pongracic (VfL Wolfsburg), Kristijan Lovric (Gorica), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Nikola Moro (Dinamo Moskou)