Southgate laat Alexander-Arnold hopen met voorselectie Engeland

Dinsdag, 25 mei 2021 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Bondscoach Gareth Southgate heeft de 33-koppige voorselectie van Engeland voor het EK bekendgemaakt. De keuzeheer, met the Three Lions halvefinalist op het WK van 2018, heeft onder meer Jude Bellingham en verliezend FA Cup-finalist Mason Mount opgenomen in zijn voorlopige selectie. Later deze maand maakt Southgate de zeven afvallers bekend.

Opvallende afwezigen in de voorselectie zijn Eric Dier (Tottenham Hotspur), Tammy Abraham (Chelsea) en Patrick Bamford (Leeds United). Trent Alexander-Arnold (Liverpool) leek te moeten vrezen voor EK-deelname, maar is door de bondscoach toch opgenomen in de voorselectie. De rechtsback werd de vorige interlanperiode genegeerd door de bondscoach. In het slot van de competitie heeft hij zich toch in de kijker weten te spelen. Andere opvallende namen die een kans krijgen van Southgate zijn Ben Godfrey (Everton) en Jesse Lingard (West Ham United). Laatstgenoemde zat op een dood spoor bij Manchester United, maar is sinds zijn overstap naar the Hammers volledig opgeleefd.

De Engelse ploeg heeft thuisvoordeel, want alle drie de groepswedstrijden worden op Wembley afgewerkt. De eerste opponent van de Southgate-brigade op 13 juni is Kroatië. Het meest pikante duel volgt op 18 juni tegen Schotland, voor het eerst sinds 1998 weer aanwezig op een groot toernooi. De groepsfase wordt afgesloten op 22 juni tegen Tsjechië.

De volledige voorselectie van Engeland:

Doel: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Middenveld Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham United, gehuurd van Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

Aanval: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)