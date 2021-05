Goran Pandev (37) mag zich opmaken voor clash met Oranje

Donderdag, 20 mei 2021 om 13:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:54

Bondscoach Igor Angelovski heeft de voorlopige EK-selectie van Noord-Macedonië naar buiten gebracht. Uiteraard is er op het lijstje plaats voor aanvoerder en recordinternational Goran Pandev, die op 37-jarige leeftijd bij Genoa nog steeds actief is in de Serie A. De onvermoeibare routinier, met 114 interlands en 38 treffers achter zijn naam, scoorde eind maart nog tijdens de spectaculaire 1-2 overwinning op Duitsland in de WK-kwalificatiecyclus.

Naast Pandev was Napoli-middenvelder Elif Elmas met zijn doelpunt de grote held aan de zijde van Noord-Macedonië. Pandev zorgde er in november 2019 ook al voor dat zijn land zich wist te plaatsen voor het EK, dat vanwege de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld. Andere spelers van de EK-debutant die actief zijn in een van de grote competities in Europa zijn onder meer Boban Nikolov (Lecce) en Ezgjan Alioski (Leeds United).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De allereerste wedstrijd ooit op een EK voor Noord-Macedonië vindt plaats op 13 juni tegen Oostenrijk. Vier dagen na de vuurdoop in Boekarest krijgt het avontuur voor Pandev en consorten een vervolg tegen Oekraïne. Beide duels worden in Boekarest afgewerkt. De poulefase wordt op 21 juni afgesloten in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal.

De volledige selectie van Noord-Macedonië:

Doel: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)

Verdediging: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (KF Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Middenveld: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (MFK Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizan Tirana), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (VfB Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Aanval: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Real Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (FK Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)