Ter Stegen zet noodgedwongen streep door EK met Duitsland

Maandag, 17 mei 2021 om 14:32 • Yanick Vos • Laatste update: 14:48

Marc-André ter Stegen komt volgende maand niet in actie op het EK met Duitsland. De doelman van Barcelona ondergaat een knieoperatie en is niet op tijd hersteld. De Catalanen hebben de aanstaande operatie van de keeper maandag bevestigd. Via Instagram reageert de tweede keeper van de nationale ploeg teleurgesteld op zijn afwezigheid op het eindtoernooi.

Ter Stegen heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Barcelona. Op donderdag 20 mei gaat hij onder het mes in Malmö. Het is niet voor het eerst dat de Duitse keeper kampt met problemen aan zijn knie. In augustus vorig jaar onderging hij ook al een knieoperatie, waardoor hij pas op 7 november voor het eerst in actie kwam namens de ploeg van trainer Ronald Koeman.

Door de operatie heeft hij moeten afzeggen bij bondscoach Joachim Löw. “'Voor het eerst in vele jaren zal ik thuis als fan mijn land steunen”, schrijft Ter Stegen maandag op Instagram. “Ik ben bedroefd dat ik het EK met Duitsland moet missen. 'Ik heb in samenspraak met de medische staf van de club besloten een knieoperatie te ondergaan. Ik hoop na de zomer weer te kunnen spelen voor de fans.”

Door de operatie mist Ter Stegen aanstaande zaterdag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Barcelona sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen Eibar. Duitsland is op het EK ingedeeld in een loodzware poule. Die Mannschaft neemt het op tegen Frankrijk (15 juni), Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni).