Selectie Oranje-opponent Oostenrijk bekend: race tegen de klok voor Arnautovic

Woensdag, 19 mei 2021 om 15:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:37

Bondscoach Franco Foda heeft de voorlopige EK-selectie van Oostenrijk wereldkundig gemaakt. Voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic, tegenwoordig actief voor Shanghai SIPG, maakt nog kans op een plekje in de definitieve selectie van het Alpenland, een van de opponenten van Nederland in de poulefase. De spits moet dan wel voldoende hersteld zijn van een blessure. De bekendste naam is die van David Alaba, die bij Bayern München vertrekt en waarschijnlijk zijn loopbaan vervolgt bij Real Madrid.

Oostenrijk, dat tijdens EURO 2016 slechts een punt pakte, krijgt op 13 juni te maken met het debuterende Noord-Macedonië in Boekarest. Wat volgt is de krachtmeting met het Nederlands elftal op 17 juni in de Johan Cruijff ArenA. Op 21 juni keert Oostenrijk terug in Boekarest om het op te nemen tegen Oekraïne tijdens de laatste poulewedstrijd.

Het is nog maar de vraag of Foda komende zomer kan beschikken over Arnautovic, daar de spits van Shanghai SIPG kampt met een blessure. Ook achter de namen van Julian Baumgartlinger en Christoph Baumgartner staat nog een vraagteken, aangezien ook zij niet honderd procent fit zijn. De komende weken moet duidelijk worden of zij fit genoeg zijn om met Oostenrijk deel te nemen aan het EK.

Naast onder meer Alaba en Arnautovic is er geen plaats ingeruimd voor voormalig Ajax-verdediger Maximilian Wöber. Hij speelde zijn laatste officiële interland op 19 november 2019 tegen Letland (1-0 verlies). Tijdens het EK zullen ook veel ogen gericht zijn op Yusuf Demir. Barcelona doet er naar verluidt alles aan om het pas zeventienjarige toptalent van Rapid Wien naar Spanje te halen deze zomer.

De volledige selectie van Oostenrijk:

Doel: Daniel Bachmann (Watford), Heinz Lindner (FC Basel), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Verdediging: David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (TSG Hoffenheim), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg)

Middenveld: Husein Balic (LASK), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Luzern), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04)

Aanval: Marko Arnautovic (Shanghai SIPG), Adrian Grbic (FC Lorient), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)