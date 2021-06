Eerste tegenstander van Oranje op EK maakt definitieve selectie bekend

Dinsdag, 1 juni 2021 om 19:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:38

Bondscoach Andriy Shevchenko heeft de definitieve EK-selectie van Oekraïne naar buiten gebracht. De mede-organisator van het EK in 2012 is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase deze zomer. Voor de doelpunten zal met name worden gekeken naar AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk, zeker omdat Shakhtar Donetsk-spits Júnior Moraes het toernooi vanwege een blessure aan zich moet laten voorbijgaan.

Oekraïne kan meteen aan de bak in de poulefase, want op 13 juni is Oranje de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later, op 17 juni, wacht de confrontatie met EK-debutant Noord-Macedonië in Boekarest. Oostenrijk is op 21 juni in Boekarest de laatste test voor de formatie van Shevchenko in de groepsfase.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Yaremchuk wist tot dusver 7 keer het net te vinden in 22 interlands namens Oekraïne. In de meest recente WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (1-1) tekende hij voor het enige doelpunt van het thuisland. Collega-aanvaller Júnior Moraes redde enkele dagen daarvoor een punt in de ontmoeting met EK-debutant Finland (1-1), maar is herstellende van een operatie en is niet fit genoeg om op het EK te spelen. Een andere blikvanger is Ruslan Malinovskyi van Atalanta, die in de Champions League nog tweemaal uitkwam tegen Ajax.

De volledige selectie van Oekraïne:

Doel: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Verdediging: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Middenveld: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (AA Gent)

Aanval: Roman Yaremchuk (AA Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (SC Dnipro-1)?