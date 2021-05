Colwill gaat na 190 minuten speeltijd naar EK; held uit 2016 ontbreekt

Zondag, 30 mei 2021 om 23:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:56

Bondscoach Robert Page heeft de EK-selectie van Wales naar buiten gebracht. De opvolger van Ryan Giggs, die door een mishandelingszaak niet langer de keuzeheer is, heeft uiteraard Gareth Bale op zijn lijstje gezet. De door Real Madrid aan Tottenham Hotspur verhuurde aanvaller is al jarenlang het boegbeeld van de halvefinalist van EURO 2016. Aaron Ramsey is de andere blikvanger van het land dat voor de tweede keer in de geschiedenis deelneemt aan een EK.

Een van de opvallende namen is die van de negentienjarige Rubin Colwill, die slechts 190 minuten ervaring in de Championship heeft, verspreid over zes optredens voor Cardiff City. Voor de manschappen van Page begint het EK een eind weg, want op 11 juni wordt in Baku aangetreden tegen Zwitserland. Wales kan daarna in de hoofdstad van Azerbeidzjan blijven, want op 16 juni is Turkije de tweede tegenstander in de groepsfase. De poulefase zal worden afgesloten tegen EK-favoriet Italië op 20 juni. De ontmoeting met de Italianen staat op de agenda voor 20 juni.

Bale was een van de helden van Wales tijdens het zeer succesvol verlopen EK in 2016 en ook nu zal hij in het middelpunt van de belangstelling staan. De Tottenham-aanvaller is met 33 doelpunten in 90 interlands topscorer aller tijden van Wales. Op de lijst van meeste interlands bezet Bale inmiddels de fraaie vierde plaats, tien duels achter koploper Chris Gunter. Veel zal waarschijnlijk van hem en Ramsey afhangen. Hal Robson-Kanu, die op EURO 2016 nog op zeer fraaie wijze scoorde in de kwartfinale tegen België, is er ditmaal niet bij.

De volledige selectie van Wales:

Doel: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Verdediging: Chris Gunter (Charlton Athletic), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Connor Roberts (Swansea City), Ethan Ampadu (Chelsea), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), James Lawrence (St Pauli), Neco Williams (Liverpool), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Ben Cabango (Swansea City)

Middenveld: Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City), Jonny Williams (Cardiff City, Harry Wilson (Liverpool), Daniel James (Manchester United), David Brooks (AFC Bournemouth), Joe Morrell (Luton Town), Matt Smith (Manchester City), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City)

Aanval: Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United).