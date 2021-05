Twee spelers met Eredivisie-ervaring in voorlopige selectie van Zwitserland

Woensdag, 19 mei 2021

Bondscoach Vladimir Petkovic heeft de voorlopige EK-selectie van Zwitserland wereldkundig gemaakt. Yvon Mvogo is een van de 29 namen, maar de doelman van PSV zal Yann Sommer voor zich moeten dulden onder de lat. Ricardo Rodríguez, die vorig jaar korte tijd op huurbasis voor PSV speelde, is er ook bij. Verder kiest Petkovic voornamelijk voor veel vertrouwde namen die op het EK 2016 in de achtste finale strandden tegen Polen na het nemen van strafschoppen.

Een dag na de openingswedstrijd, op 12 juni, is voor Zwitserland de start van het EK tegen Wales in het Olympisch stadion van Baku. Een pitttige test volgt op 16 juni als Italië de tegenstander is in het Stadio Olimpico in Rome. De groepsfase komt voor de Zwitserse formatie ten einde op 20 juni, als Turkije de opponent is in Baku. Op EURO 2008, mede door Zwitserland georganiseerd, verloor men in de poulefase nog met 1-2 van Turkije.

De verwachting is dat Granit Xhaka als aanvoerder aan het EK begint, ondanks een moeizaam seizoen bij Arsenal. Xherdan Shaqiri van Liverpool is nog altijd een van de blikvangers van het Zwitserse elftal. Petkovic heeft verder dus ook gekozen voor Rodríguez en ook voor de door verschillende Engelse clubs begeerde Denis Zakaria. Breel Embolo, zijn ploeggenoot bij Borussia Mönchengladbach, en Haris Seferovic beginnen normaal gesproken in de voorhoede bij Zwitserland, dat doorgaans in een 3-4-1-2-systeem speelt.

De voorselectie van Zwitserland:

Doel: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Yvon Mvogo (PSV), Gregor Kobel (VfB Stuttgart)

Verdediging: Ricardo Rodríguez (Torino), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert, Silvan Widmer (beiden FC Basel), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg), Fabian Schär (Newcastle United), Loris Benito (Girondins Bordeaux), Jordan Lotomba (OGC Nice), Becir Omeragic (FC Zürich)

Middenveld: Granit Xhaka (Arsenal), Remo Freuler (Atalanta), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Djibril Sow, Steven Zuber (beiden Eintracht Frankfurt), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (FSV Mainz 05)

Aanval: Ruben Vargas (FC Augsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Dan Ndoye (OGC Nice) en Andi Zeqiri (Brighton & Hove Albion).