Lasse Schöne krijgt slecht nieuws en ziet EK aan zijn neus voorbij gaan

Dinsdag, 25 mei 2021 om 20:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:39

Bondscoach Kasper Hjulmand heeft de EK-selectie van Denemarken wereldkundig gemaakt. Op de lijst van de EK-winnaar van 1992 prijken onder meer de namen van voormalig Eredivisie-spelers Christian Eriksen, Nicolai Boilesen en Kasper Dolberg. De naam van Lasse Schöne ontbreekt. De middenvelder van sc Heerenveen maakt geen deel uit van de definitieve selectie. De Denen waren in 2012 voor het laatst actief op een EK. Destijds kwam men echter niet voorbij de groepsfase. Voor de editie van 2016 in Frankrijk wist Denemarken zich niet te kwalificeren.

Dolberg kan niet terugkijken op een geweldig seizoen bij OGC Nice, dat als negende eindigde in de Ligue 1, maar krijgt desondanks het vertrouwen van de Deense bondscoach. De voormalig Ajacied kwam tot slechts 5 treffers in 23 duels. Eriksen gold lange tijd als reservespeler bij Internazionale, maar de laatste tijd speelde hij steeds vaker onder Antonio Conte. De Deense middenvelder stond onlangs met de Scudetto in zijn handen na het binnenhalen van de titel in de Serie A.

Hjulmand gaf in aanloop naar de bekendmaking van zijn selectie al aan geen nieuwe namen te zullen meenemen naar het EK. "Er zitten geen spelers bij die jullie nog niet eerder hebben gezien bij de nationale ploeg", zo lichtte hij zijn selectie toe. "We hebben dit jaar veel nieuwe spelers geïntroduceerd, maar het moge duidelijk zijn dat we nu in de laatste fase niet meer kunnen experimenteren. Aan de andere kant moeten we natuurlijk wel goede spelers hebben. Deze spelers hebben elkaar eerder gezien en hebben kunnen werken aan een goede onderlinge relatie."

Voor Schöne betekent het dat zijn teller op twee eindronden blijft staan, daar de middenvelder in actie kwam op het EK van 2012 in Polen en Oekraïne en het WK van 2018 in Rusland. Opvallende afwezige is Henrik Dalsgaard, die met Brentford in de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League staat. Mathias Jörgensen, die tussen 2012 en 2014 voor PSV speelde, is er verrassend genoeg wel bij. Ook de aanwezigheid van Anders Christiansen en Boilesen wordt in Denemarken als verrassend beschouwd.

Voor de Deense formatie staat op 12 juni de eerste EK-wedstrijd in negen jaar tijd op het programma. Op die dag is EK-debutant Finland de tegenstander in het Parken Stadion in Kopenhagen. Vijf dagen later, op 17 juni, komt EK-favoriet België op bezoek in de Deense hoofdstad. Ook de afsluitende groepswedstrijd tegen Rusland (21 juni) wordt afgewerkt in het onderkomen in Kopenhagen. Denemarken speelt dan wel officieel een uitwedstrijd.

De EK-selectie van Denemarken:

Doel: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Schalke 04), Jonas Lössl (FC Midtjylland)

Verdediging: Daniel Wass (Valencia) Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjaer (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Joachim Andersen ( Fulham), Mathias Jörgensen (FC Kopenhagen), Joakim Maehle (Atalanta), Nicolai Boilesen (FC Kopenhagen)

Middenveld: Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur), Christian Nörgaard (Brentford), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Internazionale), Anders Christiansen (Malmö FF)

Aanval: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Andreas Skov Olsen (Bologna), Robert Skov (TSG Hoffenheim), Jonas Wind (FC Kopenhagen), Kasper Dolberg (OGC Nice), Martin Braithwaite (Barcelona), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Anreas Cornelius (Parma)