Finland lijkt EK-debuut te gaan maken met vijftal met Nederlands verleden

Woensdag, 19 mei 2021 om 15:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:35

Bondscoach Markku Kanerva heeft de 26-koppige selectie van Finland voor de komende oefeninterlands tegen Zweden (29 mei) en Estland (4 juni) naar buiten gebracht. Op het lijstje van de EK-debutant prijkt de naam van PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam. Er zijn ook verschillende spelers met een verleden in Nederland geselecteerd: Jukka Raitala, Tim Sparv, Fredrik Jensen en Leo Väisänen. Finland plaatste zich in november 2019 al voor het EK, maar vanwege de coronacrisis werd de vuurdoop op de eindronde met een jaar uitgesteld.

Finland zal op 1 juni de definitieve selectie bekendmaken. Jonah Toivio (BK Häcken, ex-AZ en -Telstar), Robert Taylor (SK Brann), Robin Lod en Jukka Raitala (allebei Minnesota United) melden zich door clubverplichtingen later bij deze selectie. Er zal bovendien nog een doelman aan de selectie worden toegevoegd en Niki Mäenpää zal nadrukkelijk op deze plek azen.

De 36-jarige doelman, in het verleden uitkomend voor onder meer FC Den Bosch, Willem II, AZ en VVV-Venlo speelt momenteel met Venezia nog play-offs om promotie richting de Serie A. De in Amsterdam geboren Lam lijkt zich in ieder geval te mogen opmaken voor het EK, evenals Raitala (ex-sc Heerenveen), Sparv (ex-FC Groningen), Jensen (ex-FC Twente) en Vaïsänen (ex-FC Den Bosch).

De eerste test op het EK voor het elftal van Kanerva staat gepland voor 12 juni, als Denemarken de tegenstander is van de debutant in het Parken Stadion te Kopenhagen. Voor Finland staat daarna een verhuizing richting Rusland te wachten. Op 16 juni wacht de clash met Rusland in Sint-Petersburg. De derde en tevens laatste groepswedstrijd voor de Finnen is op 21 juni tegen België, een van de favorieten voor de eindzege. Ook deze ontmoeting vindt plaats in het Krestovsky Stadion in Sint-Petersburg.

Bij Finland zullen voor de doelpunten alle ogen gericht zijn op Teemu Pukki. De 31-jarige doelpuntenmaker, die met Norwich City terugkeert in de Premier League, wist in de voorgaande 89 interlands al 30 keer te scoren. Glen Kamara is een andere blikvanger bij de EK-debutant. De middenvelder van Rangers was in de Europa League onlangs nog het slachtoffer van racisme. Dader Ondrej Kudela van Slavia Praag werd door de UEFA hard gestraft met een schorsing van tien duels.

De volledige selectie van Finland:

Doel: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)

Verdediging: Albin Granlund (Stal Mielec), Paulus Arajuuri (Pafos), Juhani Ojala (Velje), Jere Uronen (KRC Genk), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen (Chievo Verona), Daniel O'Shaughnessy (HJK Helsinki), Niko Hämäläinen (Queens Park Rangers), Robert Ivanov (Warta Posen), Nikolai Alho (MTK Boedapest), Thomas Lam (PEC Zwolle)

Middenveld: Joni Kauko (Esbjerg), Tim Sparv (AE Larisa), Glen Kamara (Rangers), Rasmus Schüller (Djurgardens), Onni Valakari (Pafos), Fredrik Jensen (FC Augsburg),

Aanval: Pyry Soiri (Esbjerg), Teemu Pukki (Norwich City), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (CF Montréal),Jasin Assehnoun (FC Lahti)