Rusland maakt EK-selectie bekend: Zhirkov heeft record voor het grijpen

Woensdag, 2 juni 2021 om 10:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:20

Bondscoach Stanislav Cherchesov heeft de definitieve EK-selectie van Rusland wereldkundig gemaakt. De Russen staan aan de vooravond van het zesde EK in de geschiedenis. Op de editie van 2016 was de groepsfase gelijk het eindstation. Op het WK van 2018 in eigen land reikte men de kwartfinale, na in de achtste finale Spanje uitgeschakeld te hebben. Rusland speelt twee wedstrijden in de poulefase op eigen bodem.

Een van de meest opvallende namen op de lijst is die van Artem Dzyuba. De boomlange spits werd in november vorig jaar door Cherchesov uit de selectie gezet na het uitlekken van een seksvideo. Er verscheen een video waarop de aanvaller van Zenit Sint-Petersburg mastuberend te zien zou zijn, al is dat nooit officieel bevestigd. Dzyuba keerde overigens tijdens de interlandperiode in maart weer terug bij de Russen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Andere bekende namen in de selectie zijn Aleksandr Golovin, Mário Fernandes en Aleksei Miranchuk en Yuri Zhirkov. Laatstgenoemde heeft een record voor het grijpen. De 37-jarige linksback kan de oudste Russische speler ooit worden op een EK. Dat record is nu nog in handen van Sergei Ignashevich, die op het EK van 2016 36 jaar en 342 dagen oud was. Het EK-avontuur voor de selectie van Cherchesov begint op 12 juni tegen België in Sint-Petersburg. De overige poulewedstrijden zijn tegen Finland (16 juni in Saint-Peterburg) en Denemarken (21 juni in Kopenhagen).

De volledige selectie van Rusland:

Doel: Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Matvei Safonov (RK Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moskou)

Verdediging: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskou), Igor Diveev (CSKA Moskou), Yuri Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Vyacheslav Karavaev (Zenit Sint-Petersburg), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Mario Fernandes (CSKA Moskou)

Middenveld: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskou), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskou), Maksim Mukhin (CSKA Moskou), Aleksandr Golovin (AS Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskou), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Alexei Ionov (FK Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit Sint-Petersburg), Andrei Mostovoy (Zenit Sint-Petersburg), Magomed Ozdoev (Zenit Sint-Petersburg), Denis Makarov (Rubin Kazan), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia)

Aanval: Artem Dzyuba (Zenit Sint-Petersburg), Anton Zabolotny (CSKA Moskou), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskou)