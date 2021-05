KNVB bevestigt: publiek in beperkte mate welkom in play-offs

Maandag, 17 mei 2021 om 13:42 • Yanick Vos • Laatste update: 14:00

Supporters zijn welkom bij de play-offs, zo heeft de KNVB maandag bevestigd. In het kader van een pilot van de overheid met toegangstests mag er in beperkte mate mag er weer publiek aanwezig zijn in de voetbalstadions. Het gaat om wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal, promotie/degradatie en een wedstrijd in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen: PSV - FC Twente op 30 mei. Vanwege coronabeperkingen is bij de wedstrijden alleen thuispubliek toegestaan.

De overheid organiseert in april en mei pilots in de cultuur-, sport- en recreatiesector om te onderzoeken hoe de samenleving met behulp van testbewijzen weer verder open kan. Bezoekers mogen alleen naar binnen op vertoon van een geldig testbewijs. Bovendien moeten zij zich aan de basismaatregelen houden zoals onder meer het afstand houden en het opzetten van een mondkapje. De KNVB reageerde teleurgesteld op het besluit van het kabinet om geen publiek toe te laten in de laatste speelrondes van het betaalde voetbal. De bond vestigde vervolgens de hoop op het toelaten van supporters in de play-offs.

De play-offs om Europees voetbal vinden plaats op 19 mei (halve finales). De winnaars van de wedstrijden FC Groningen - FC Utrecht en Feyenoord - Sparta Rotterdam plaatsen zich voor de finale op 22 mei. Inzet is een plaats in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Door de late start van het seizoen vanwege de coronacrisis en het naderende EK (11 juni) zijn er deze play-offs geen returns mogelijk. De play-offs voor promotie/degradatie gaan tussen NEC en Roda JC, en NAC Breda en FC Emmen (20 mei). De winnaar van de finale op 23 mei speelt volgend seizoen in de Eredivisie.