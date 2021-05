Michy Batshuayi wacht ‘straf’ na bekendmaken Belgische EK-selectie

Maandag, 17 mei 2021 om 13:15 • Yanick Vos • Laatste update: 14:28

Bondscoach Roberto Martínez heeft maandagmiddag de 26-koppige EK-selectie van België bekendgemaakt. De meest opvallende afwezigen zijn VfL Wolfsburg-keeper Koen Casteels en Marouane Fellaini. Behalve de lijst van 26 spelers heeft de Spaanse trainer ook een reservelijst van elf spelers naar buiten gebracht.

Martínez zou maandag om 12.00 uur zijn EK-selectie naar buiten brengen. Crystal Palace-spits Michy Batshuayi was al op de hoogte van zijn deelname en bracht het nieuws te vroeg naar buiten via social media. De livestream van de KBVB-app had vertraging, waardoor Batshuayi het nieuws eerder meldde dan de Belgische voetbalbond. Volgens het Twitter-account van de nationale ploeg wacht hem een ‘straf’ als hij zich meldt bij de selectie van Martínez. Hij mag zich op de eerste training richting het EK wagen aan vijftig push ups.

(I don't have the app sorry I thought it was already official ????????????) — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) May 17, 2021

That's 50 push ups at the first training, Michy! ?? (Btw, download it here ?? https://t.co/dNPTycNipa) https://t.co/WbNkaZyAxi pic.twitter.com/NVnly9ukRB — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

Volgens Martínez is de afwezigheid van Casteels in zijn EK-selectie een ‘medische beslissing’. “Casteels hoort bij de selectie, maar na het seizoen bij Wolfsburg wordt hij geopereerd”, zo luidt de verklaring van de bondscoach. Ook de afwezigheid van Fellaini wordt toegelicht: “We zullen nooit vergeten wat hij voor de nationale ploeg gedaan heeft, maar hij is er nu al drie jaar niet meer bij. Dat is te lang. We moeten kansen geven aan andere spelers." De Rode Duivels begint het EK op 12 juni in en tegen Rusland. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Denemarken op 17 juni en Finland op 21 juni.

Met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Jason Denayer en Thomas Vermaelen selecteert Martínez slechts vijf verdedigers. "Te weinig verdedigers? Leander Dendoncker kan ook centraal in de defensie spelen en alle verdedigers die ik opgeroepen heb, zijn fit”, zo legt de keuzeheer uit. Ondanks dat Eden Hazard al het gehele seizoen kampt met blessureleed is de buitenspeler van Real Madrid opgenomen in de Ek-selectie. “Hij staat er medisch gezien op dit moment goed voor. Hij is fit. Hij is onze kapitein en hij is belangrijk voor de ploeg. Ik hoop dat hij het seizoen goed kan eindigen. Hij kan weer op zijn niveau komen."

De geblesseerde Axel Witsel is door Martínez ook opgenomen in de EK-selectie, al is het de vraag of hij inzetbaar is op het EK. De middenvelder van Borussia Dortmund is nog altijd niet hersteld van een achillespeesblessure. "We verwachten niets van Axel", aldus de bondscoach. "Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is."

These players are standby: Kaminski, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere. ?? — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

De volledige EK-selectie van België:

Doel: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg)

Verdediging: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha BSC), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Middenveld: Kevin De Bruyne (Manchester City), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Aanval: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Internazionale), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion).