Feyenoord kijkt na Slot en Pusic weer bij AZ en trekt clubarts aan

Maandag, 17 mei 2021 om 11:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:58

Feyenoord heeft een opvolger gevonden voor clubarts Casper van Eijk. De Rotterdamse club meldt maandagochtend dat de 46-jarige Joost van der Hoek overkomt van AZ, net als eerder al hoofdtrainer Arne Slot en assistent-trainer Marino Pusic. Van Eijk, sinds 2009 als dokter betrokken bij het eerste elftal van Feyenoord, blijft op de achtergrond wel betrokken bij de club.

"De afgelopen twaalf jaar heeft Casper fantastisch werk geleverd voor Feyenoord. Niet alleen op medisch gebied voor de spelers van het eerste elftal, maar ook daarbuiten als initiator van diverse maatschappelijke initiatieven rondom de club", deelt technisch directeur Frank Arnesen een groot compliment uit aan Van Eijk. "Met Joost halen we, op voorspraak van Casper zelf, een meer dan waardig vervanger die voor ons fulltime aan de slag gaat. Een arts met ontzettend veel expertise en ervaring op het hoogste niveau van de voetballerij."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor de in de regio Rotterdam opgegroeide Van der Hoek voelt de overgang naar Feyenoord een beetje als 'thuiskomen'. "Ik woon onder de rook van Rotterdam en heb mijn opleiding genoten in het Erasmus MC, waar ik Casper natuurlijk goed van ken. Mij wordt nu de mogelijkheid geboden om wat dichter bij huis bij Feyenoord als fulltime clubarts aan de slag te gaan. Dat is een prachtige kans bij een fantastische club die ik met beide handen aangrijp. Aan mij de taak om door te pakken op het indrukwekkende werk van Casper bij Feyenoord. Maar niet nadat ik AZ dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren en de kansen die AZ mij geboden heeft om in het betaalde voetbal ervaring op te doen", aldus de dankbare nieuwe clubarts van Feyenoord.

Van Eijk kijkt met een goed gevoel terug op zijn jaren bij de hoofdmacht van Feyenoord. "Het is een prachtige club, waar ik sinds 2009 schitterende momenten heb beleefd. Als clubarts draag je vooral op de achtergrond je steentje bij. Dat heb ik met veel liefde gedaan. Nu is het tijd voor een ander om die rol over te nemen. Helemaal uit zicht verdwijnen doe ik gelukkig niet: ik blijf me in een nader te bepalen rol actief inzetten voor de club", zo besluit de medisch specialist.