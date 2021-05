Moise Kean overleeft de voorlaatste schifting van Italiaanse selectie niet

Roberto Mancini heeft de voorlopige EK-selectie van Italië teruggebracht tot 28 namen. Op 18 mei maakte de oefenmeester al een lijst met 33 spelers bekend, exclusief Jorginho en Emerson, die nog namens Chelsea de Champions League-finale tegen Manchester City speelden. De meest opvallende afwezige is Moise Kean, terwijl Stefano Sensi en Federico Bernardeschi wel tussen de 28 namen staan. Verder hebben ook Alessio Cragno, Cristiano Biraghi, Manuel Lazzari en Vincenzo Grifo, Gaetano Castrovilli en Giacomo Raspadori de voorlaatste schifting niet overleefd. Op dinsdag maakt Mancini de definitieve 26-koppige selectie bekend.

Het is alweer de tiende keer dat La Squadra Azzurra present is op de eindronde, met ook nog eens de openingswedstrijd tegen Turkije op 11 juni in Rome. Op EURO 2016 eindigde het avontuur voor de Italianen in de kwartfinale, na een dramatisch verlopen strafschoppenserie tegen Duitsland. Vijf jaar later begint het sterke en degelijke Italië als een van de favorieten aan het EK. Een van de sterren in de EK-selectie is Ciro Immobile, die ook dit seizoen de grens van twintig doelpunten in de Serie A wist te bereiken.

De enkelvoudig Europees kampioen (1968) beleeft zijn vuurdoop op 11 juni tegen Turkije in het Stadio Olimpico. Het is gezien de coronacrisis nog even afwachten hoeveel supporters de openingwedstrijd mogen bijwonen in het stadion van AS Roma. De overige groepswedstrijden van de Italiaanse ploeg tegen Zwitserland (16 juni) en Wales (20 juni) zullen ook worden gespeeld in het Stadio Olimpico. In voorbereiding op het EK komt de formatie van Mancini op 28 juni in vriendschappelijk verband uit tegen San Marino.

Mancini heeft in de voorhoede behoorlijk veel smaken: naast Immobile kan de Italiaanse bondscoach ook beschikken over Federico Chiesa, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne, Stephan El Shaarawy en Bernardeschi. Veel ogen zijn waarschijnlijk ook gericht op Nicolò Barella, die een topseizoen heeft gedraaid bij kampioen Internazionale. Marco Verratti is vanwege een knieblessure nog enkele weken uit de roulatie en het is zeer twijfelachtig of de middenvelder van Paris Saint-Germain op tijd fit is voor het EK, maar hij staat nog wel tussen de 28 namen. De winnaars van de Champions League, Jorginho en Emerson, sluiten later deze week aan bij de groep.

De voorlopige selectie van Italië:

Doel: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Verdediging: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Gianluca Mancini (AS Roma), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Middenveld: Nicolò Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Internazionale), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Aanval: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).