Perez adviseert vertrek bij Ajax: ‘Vitesse bijvoorbeeld, als Tannane weggaat’

Maandag, 17 mei 2021 om 09:41 • Rian Rosendaal

Kenneth Perez keek zondagmiddag met extra interesse naar Jurgen Ekkelenkamp, die met Ajax het seizoen afsloot met een 1-3 overwinning op Vitesse. De middenvelder tekende in Arnhem voor twee assists. De analist van ESPN denkt echter niet dat Ekkelenkamp de kwaliteiten heeft om uit te groeien tot een vaste waarde op het middenveld van Ajax. Wel ziet hij een rol weggelegd voor hem bij een kleinere club.

"Ekkelenkamp heeft natuurlijk weinig tot niets gespeeld", zei Perez zondagavond in zijn analyse voor Dit was het Weekend. "Ik zie wel enigszins muziek in die jongen. Het is gewoon een lopende speler. Ik denk dat hij nét iets meer vertrouwen moet krijgen bij een club net hieronder." Bij de meeste Eredivisie-clubs kan Ekkelenkamp moeiteloos mee, zo luidt het oordeel. "Ik denk dat hij echt een zeer toegevoegde waarde kan zijn voor een Vitesse bijvoorbeeld. Als Oussama Tannane weggaat, een heel ander type."

aDe door Perez besproken middenvelder keek terug op een geslaagde middag tegen Vitesse. "Ik stond in de basis, heb negentig minuten gespeeld en het was een mooi moment om mezelf te laten zien. Ik kan redelijk tevreden zijn", liet Ekkelenkamp optekenen door De Telegraaf. Na het EK met Jong Oranje zal er in overleg met Ajax een beslissing worden genomen over de toekomst. Zijn huidige contract loopt door tot de zomer van 2022. "Alle opties blijven open."

Ekkelenkamp werd eerder genoemd bij sc Heerenveen en FC Twente, maar Ajax wenste in beide gevallen niet mee te werken aan een verhuurperiode. "Een verhuur was onbespreekbaar. Dat was jammer, want de tweede seizoenshelft speelde ik een stuk minder vaak dan de eerste. Dan denk je toch dat een verhuur misschien wel beter was geweest." In de geplande gesprekken met trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars zal ook een eventuele contractverlenging aan bod komen. De laatste keer dat er gesproken is over een nieuwe verbintenis was in oktober vorig jaar. "Dat laatste is niet gek, omdat er geen haast was."