Brian Brobbey haalt gram op Almere City: ‘Had jullie graag in de ArenA gezien’

Maandag, 17 mei 2021 om 09:00

Brian Brobbey heeft via Instagram zijn gram gehaald op Almere City. De negentienjarige spits miste onlangs in de uitwedstrijd van Jong Ajax in het Yanmar Stadion (1-0 nederlaag) een strafschop, door de bal hoog over te schieten. Almere City feliciteerde Ajax met het kampioenschap door plagend deze bal terug te vragen. Brobbey laat nu weten dat de bal volgend seizoen op te halen is op De Toekomst, waarmee hij vilein verwijst naar de mislukte jacht op promotie van Almere City.

“Hey Ajax, mogen we onze bal terug? P.s. van harte gefeliciteerd met het landskampioenschap”, schreef Almere City op Instagram nadat Ajax de landstitel had veiliggesteld. “Als jullie promoveren, dan geeft Ajax jullie bal terug. Veel succes”, reageerde Brobbey aanvankelijk op de video van Almere City. De naar RB Leipzig vertrekkende spits blijkt de plagende Instagram-post van Almere City niet te zijn vergeten, want hij haalt nu zijn gram.

Almere City werd zaterdagavond na een 0-4 nederlaag tegen NEC Nijmegen hardhandig uitgeschakeld in de play-offs om promotie. “Succes volgend jaar, had jullie graag in de ArenA willen zien. Maar je kan je bal halen op sportpark De Toekomst”, schrijft Brobbey onder een Instagram-post waarmee Almere City de eindstand van de wedstrijd tegen NEC deelt.