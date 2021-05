Driessen vernietigend: ‘Hij heeft tot dusver niets gepresteerd voor PSV’

Maandag, 17 mei 2021 om 09:10 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen maakt zich zorgen over PSV, de nummer twee van dit seizoen. De chef voetbal van De Telegraaf zag het elftal van Roger Schmidt in de afgelopen maanden ver achterop raken bij Ajax, dat met overmacht de landstitel wist binnen te slepen. Driessen vindt de dominantie vanuit Amsterdam een slechte zaak voor de toekomst van de Eredivisie.

"Op 10 januari bij de herstart bedroeg het verschil slechts één punt. Op de eindranglijst is dit gegroeid tot zestien (!) punten", legt Driessen de vinger op de zere plek in zijn column voor de ochtendkrant. "Hierover moeten ze zich bij PSV achter de oren krabben. Zo’n enorme vrije val heeft weinig tot niets met Ajax te maken, maar alles met PSV. Die club heeft gewoon een wanprestatie geleverd in de tweede seizoenshelft", deelt de sportjournalist een onvoldoende uit aan de runner-up in de Eredivisie van deze jaargang.

"De miljoeneninvesteringen en de zo geroemde, frisse en vernieuwende Duitse wind in Eindhoven met het ’Vollgasfussball’ van Roger Schmidt bleken een wassen neus. Voorlopig heeft het slechts geleid tot kapitaalvernietiging met een mislukt aankoopbeleid", zo luidt het harde oordeel over de Eindhovense club. "Daarbij opgeteld dat de diamanten Donyell Malen, Denzel Dumfries, Mohamed Ihattaren en Pablo Rosario, los van de mindere markt in dit coronatijdperk, niet in waarde zijn gestegen." Driessen ziet een klein lichtpuntje voor PSV voor deze zomer. "Alleen het EK kan soelaas bieden voor PSV met Malen en Dumfries als internationals. En misschien Cody Gakpo, die zich als een van de weinigen in het Philips Stadion tegen de stroom in wel heeft ontwikkeld."

Driessen zet daarnaast vraagtekens bij de contractverlenging voor technisch directeur John de Jong. "Hij heeft tot dusver simpel gezegd niets gepresteerd voor PSV. Dat doet het ergste vrezen, zoals ook Schmidt nog niets heeft bewezen en vooral uitblinkt in onnavolgbare beslissingen", zo wordt de werkwijze van de coach in twijfel getrokken. "De Duitser heeft altijd zijn mond vol over ’betrouwbare spelers’, maar hij is nog geen ’betrouwbare trainer’ gebleken", zo besluit Driessen.