Joey Veerman: ‘Daar moeten we maar eens vanaf, daar word ik schijtziek van’

Maandag, 17 mei 2021 om 07:29

Met een 1-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam kwam er zondagmiddag een einde aan een kleurloos seizoen voor sc Heerenveen. Joey Veerman sprak tegenover Omrop Fryslan van een ‘frustrerende’ middag, maar wilde niks weten van een vraag over ‘houding en energie’. De 22-jarige middenvelder wordt in zijn eigen woorden ‘schijtziek’ van het ‘gezeik over strijd en passie’.

De verslaggever vroeg Veerman of er nog over ‘houding en energie’ gesproken moet worden. “Ik vind dat altijd een beetje onzin. Iedereen wil een wedstrijd winnen. Ik geloof daar niet in, nee”, antwoordt Veerman. “Weet je wat het is? Als wij zeggen dat we strijd leveren, vinden de supporters dat we geen strijd leveren. Die discussie ga je nooit winnen. Ik denk dat wij gewoon de strijd leveren die we moeten leveren en we willen ook gewoon heel graag winnen. Dus het zou raar zijn als we dat niet doen.”

Er wordt benadrukt dat de ‘wil om te winnen’ en de ‘passie en strijd’ niet te zien waren bij Heerenveen. “Ik vind dat onzin. Ik merk dat het in Heerenveen strijd, passie en vol gas met z’n allen altijd wordt genoemd. Dat doen we ook gewoon, maar het ligt aan het voetballende gedeelte. Daar moeten we maar eens vanaf, met dat gezeik iedere keer. Want daar word ik schijtziek van.”

“Of het dan aan kwaliteit ligt? Misschien wel, ja”, vervolgt Veerman. Hij krijgt de vraag of trainer Johnny Jansen dus niet genoeg uit de selectie haalt. “O ja, dat is aan jullie. Wat moet ik daarover zeggen? Nee. De selectie is samengesteld en daar hebben we met z’n allen te weinig uitgehaald, want we staan gewoon twaalfde. Ik vind dat vrij matig.”