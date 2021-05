Van Hanegem: ‘Let op, die zal bij het EK laten zien hoe bepalend hij kan zijn’

Maandag, 17 mei 2021 om 07:10 • Laatste update: 07:13

Willem van Hanegem is bijzonder te spreken over João Félix. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij er weinig van begrijpt dat de Portugese aanvallende middenvelder lang niet altijd basisspeler is bij Atlético Madrid. Van Hanegem voorspelt dat Félix komende zomer tijdens het EK bij Portugal ‘zal laten zien hoe bepalend hij kan zijn’.

Atlético won zondagavond ternauwernood met 2-1 van Osasuna en dat deed Van Hanegem denken aan De Graafschap, dat na remises tegen Jong Ajax en Helmond Sport en een nederlaag tegen Roda JC Kerkrade in de play-offs promotie naar de Eredivisie misliep. In deze fase van het seizoen kan het kwartje weleens de verkeerde kant op vallen, concludeert Van Hanegem. “De Graafschap speelt heel slecht voetbal, maar die club kreeg drie wedstrijden op rij alle kansen om de buit binnen te slepen. Maar als het er écht om gaat, gaan er soms andere krachten meespelen. Dan staat niet iedereen meer zo sterk in zijn schoenen.”

“Bij Atlético Madrid ging het nog net goed. Ik vraag mij af waarom João Félix geen vaste basisspeler is. Ik vind hem al jarenlang een geweldige speler”, gaat Van Hanegem verder. Hij noemt de manier waarop Félix de gelijkmaker van Renan Lodi voorbereidde ‘pure klasse’. “Ik gun het Atlético. De trainer zou het ook niet overleven als het nu nog misgaat, vrees ik. Maar ik vind het wel vreemd dat hij Félix zo behandelt. Want let op, die zal bij het EK straks laten zien hoe bepalend hij kan zijn.”

Van Hanegem las dat Achraf El Bouchataoui bij Feyenoord zelf bij Dick Advocaat was binnengestapt om te vragen of er een keer een basisplaats in zat en vervolgens aan de aftrap stond tegen RKC Waalwijk. “Misschien is het iets voor João Félix. Of een andere speler van Atlético Madrid. Dat ze deze week eens binnenstappen bij Diego Simeone om te vragen of hij de beste speler komend weekend wel wil opstellen in de kampioenswedstrijd tegen Valladolid.”