RAC1: Lot van Ronald Koeman is voor 99 procent zeker bezegeld

Maandag, 17 mei 2021 om 06:52 • Chris Meijer

Barcelona neemt voor 99 procent zeker na dit seizoen afscheid van Ronald Koeman, zo weet RAC1 in de nacht van zondag op maandag te melden. De Nederlandse oefenmeester ligt de afgelopen tijd hevig onder vuur, nadat de Catalanen de titel uit het zicht zagen verdwijnen. Er is volgens de Catalaanse omroep nog een mogelijkheid dat Koeman aanblijft bij Barcelona: als men er niet in slaagt om een geschikte opvolger te vinden.

Voor het duel met Levante (3-3) kwamen de eerste berichten naar buiten over de vermeende interne twijfels over Koeman. Barcelona had op dat moment al in eigen huis verloren van Granada (1-2) en gelijkgespeeld tegen Atlético Madrid (0-0), maar was desondanks nog in de race om kampioen te worden. Door de remise in Valencia kon er definitief een streep door de titelaspiraties. Het veroveren van het kampioenschap had voor de twijfelende bestuursleden nog een aanleiding kunnen zijn om Koeman in het zadel te houden.

Barcelona leed zondagavond andermaal puntenverlies, toen er in eigen stadion met 1-2 verloren werd van Celta de Vigo. Het is volgens RAC1 inmiddels vrijwel zeker dat Koeman volgend seizoen niet aan het roer staat. De Nederlander werd aangesteld door diens voorganger Josep Maria Bartomeu en ondanks dat president Joan Laporta zich rond zijn verkiezing enkele maanden geleden positief uitliet over Koeman, is de huidige trainer niet zijn keuze. De aanpak van Koeman weegt naar verluidt zwaar mee in het naderende oordeel van Laporta.

Koeman en Laporta zaten vorige week tweeënhalf uur met elkaar om tafel. Laporta zou Koeman persoonlijk hebben willen spreken over de progressie in zijn elftal en wilde een reden weten waarom er op sleutelmomenten gefaald is. De president van Barcelona eiste bovendien uitleg over enkele tactische beslissingen en de situatie van bepaalde spelers, zowel die plotseling een vaste waarde zijn geworden als spelers op wie Koeman nauwelijks een beroep doet. De ontmoeting met Koeman stond voor Laporta overigens voornamelijk in het teken van ‘informatie verzamelen’, want er werd naar verluidt nog niet over volgend seizoen gesproken.

De keuze voor volgend seizoen lijkt dus al vast te staan, ondanks dat Koeman nog een contract heeft tot medio 2022. Laporta wilde koste wat het kost niet ingrijpen tijdens het lopende seizoen, dat nog één wedstrijd duurt: een uitwedstrijd tegen Eibar, die komende zondag op het programma staat. Het is dus volgens RAC1 voor 99 procent zeker dat dit de laatste wedstrijd van Koeman als trainer van Barcelona zal zijn, mits er geen geschikte opvolger kan worden gevonden. Eerder werden Francisco Javier García Pimienta, Erik ten Hag en Xavi Hernández genoemd als mogelijke opvolgers. Met laatstgenoemde zou er volgens ARA reeds onderhandeld worden.