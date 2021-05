Theo Janssen: ‘Hij zou niet bij Ajax passen, hij zou niet bij PSV passen’

Maandag, 17 mei 2021 om 00:06

Henk Fraser is de beste trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen, zo oordelen de analisten in het programma Studio Voetbal van de NOS. Ibrahim Afellay begrijpt niet dat 54-jarige oefenmeester van Sparta Rotterdam nog niet de mogelijkheid heeft gekregen om een stap hogerop te maken. Theo Janssen merkt op dat Fraser niet bij Ajax of PSV zou passen, maar ziet hem daarentegen wel bij Feyenoord werken.

“Ik begrijp het niet”, begint Afellay als presentator Sjoerd van Ramshorst opmerkt dat Fraser geen serieuze mogelijkheid heeft gehad om een stap hogerop te zetten. “Bij Vitesse heeft hij ook de beker gewonnen, nu doet hij het weer heel goed bij Sparta. Voor het seizoen zei iedereen dat ze waarschijnlijk gingen degraderen, er was veel kritiek op zijn functioneren. Maar de talenten doen het daar goed aan de hand van de oudere jongens, ze hebben kapitaal op het veld. Ik vind hem echt een hele goede trainer.”

“Hij zou niet bij Ajax passen, hij zou niet bij PSV passen. Bij Feyenoord wel. Hij is een trainer die eerst defensief denkt, die zorgt dat het goed staat vanuit de verdediging”, zo haakt Janssen in. “Dat komt door de kwaliteiten die hij tot zijn beschikking heeft”, reageert Afellay. “Want als je betere spelers hebt, kun je ook creatiever gaan spelen.” Sparta eindigde dit seizoen als achtste en mag daardoor deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal, waarin Feyenoord komende week de eerste tegenstander is.

“Als ik kijk naar de periode die hij bij Vitesse zat... Hij heeft de beker gewonnen en is de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis”, gaat Janssen verder. Fraser werkte voorlopig als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. “Maar de mensen waren niet heel enthousiast over de manier van spelen, omdat het vaak verdedigend was. Ik denk dat het bij hem past: eerst zorgen dat het verdedigend goed staat en dan pas naar voren kijken. Waar Ten Hag combinatievoetbal wil spelen, is hij wat directer.”

“Zo heeft hij ook zelf gevoetbald, het kan een erfenis zijn van zijn eigen verleden. Eerst kijken of het achterin dicht blijft en dan pas naar voren denken. Dat heeft Sparta enorm vooruit geholpen”, merkt Kees Jansma op. “Hij doet het bij Sparta fantastisch en heeft het bij Vitesse geweldig gedaan”, benadrukt Janssen. “Dus als je naar de resultaten kijkt, is het top. Feyenoord wil nu een andere kant op, ze willen met Slot aanvallend voetbal gaan spelen. Dan kijk je naar de selectie die ze hebben... Gaat dat lukken? Dat gaat echt niet lukken met de spelers die ze nu hebben. Kansloos.”