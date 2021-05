De Boer: ‘Mijn vrouw wist het al een tijdje, ze zit er meer mee dan ik’

Zondag, 16 mei 2021 om 23:52 • Yanick Vos

Frank de Boer weet voor een groot deel al hoe zijn definitieve 26-koppige EK-selectie eruit zal zien. De bondscoach heeft zondagavond bij het televisieprogramma Humberto laten weten dat hij nog twijfelt over ‘twee of drie’ spelers. De Boer wilde niet bevestigen dat Teun Koopmeiners, Cody Gakpo en Jurriën Timber meegaan naar het EK. De drie spelers komen niet in aanmerking voor Jong Oranje wanneer zij tot de afvallers behoren bij de selectie van het Nederlands elftal. Ook ging hij in op zijn besluit om zijn schoonzoon Calvin Stengs niet op te nemen in de voorselectie.

“Ik heb wel een groot gedeelte in mijn hoofd”, liet De Boer zondagavond weten. “Je hebt altijd wat vraagtekens en twijfels, maar dat zullen er niet heel veel zijn. Twee of drie spelers.” Koopmeiners, Gakpo en Timber behoren tot de 34-koppige voorselectie. Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi kan hoe dan ook niet over hen beschikken, daar hij zijn definitieve EK-selectie eerder naar buiten brengt dan De Boer. De bondscoach geeft aan dat het drietal hiervan op de hoogte is en. “Dat bepaal ik, want het grote Oranje is natuurlijk het belangrijkste.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer benadrukt dat hij het trio geen toezegging heeft gedaan van een definitieve plek in de 26-koppige EK-selectie. “Nee, dat heb ik zeker niet gezegd”, aldus de trainer. Dat het drietal mogelijk helemaal niet in actie komt wanneer De Boer hen niet meeneemt naar het EK, heeft voor hem geen rol gespeeld in zijn besluit om hen op te nemen in de voorselectie. Presentator Humberto Tan trekt de conclusie dat Timber, Gakpo en Koopmeiners meegaan naar het EK. De Boer laat niets los: “Dat mag je denken. Er zijn nog een, twee of drie vraagtekens.”

Het besluit om Ryan Babel niet op te nemen in zijn voorselectie leidde tot vragen van Tan. “Ik heb heel veel keuzes op zijn positie”, legde De Boer uit. “Daarvoor heb ik niet te veel willen schuiven in de selectie omdat ik er net was en je de groep niet overhoop wil halen. Ik probeer de beste keuzes te maken en daar past Ryan in mijn ogen op dit moment niet bij”, aldus de bondscoach, die aangeeft dat Arjen Robben nooit een optie voor hem is geweest richting het EK. “Hij heeft anderhalf of twee jaar niet gespeeld. Hij heeft niet eens een keer negentig minuten gespeeld.”

Dat De Boer zijn schoonzoon Calvin Stengs niet zou opnemen in zijn EK-selectie wist hij al langer. “Dat was niet makkelijk. Mijn vrouw wist het al een tijdje. Die vroeg al een tijdje: Wat ga je nou doen met hem? Dat is best lastig, mijn vrouw zit er meer mee dan ik. Natuurlijk, persoonlijk raakt het je zeer zeker. Maar op professioneel gebied vind ik dat nooit moeilijk, eerlijk gezegd.”