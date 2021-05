RB Leipzig reageert op geruchten over twijfelende Brian Brobbey

Zondag, 16 mei 2021 om 23:41

Er is voor het eerst vanuit RB Leipzig gereageerd op de geruchten over Brian Brobbey. De laatste weken zwellen de geruchten aan over een spoedig vertrek van de negentienjarige spits, daar Erik ten Hag liet weten dat Marc Overmars bezig is om hem terug naar Ajax te halen. Florian Scholz, commercieel directeur bij Leipzig, laat tegenover BILD weten dat men in Oost-Duitsland uitkijkt naar de komst van Brobbey.

Brobbey ondertekende in maart een vierjarig contract bij Leipzig, dat hem transfervrij overneemt van Ajax. De afgelopen weken klinkt echter steeds hardnekkiger dat de spits spijt zou hebben van die keuze. Ook BILD schrijft dat Brobbey aan het twijfelen is geslagen, mede door het vertrek van Julian Nagelsmann naar Bayern München. Daarnaast is ook Markus Krösche, de sportief directeur die Brobbey naar Leipzig haalde, vertrokken. De Duitse boulevardkrant schrijft dat Brobbey en Ajax al enkele gesprekken over een gezamenlijke toekomst hebben gevoerd.

Toch rekent men bij Leipzig nog altijd op de komst van Brobbey. “We zijn blij dat Brian bij ons heeft getekend en naar Leipzig komt komende zomer. We hebben contact met hem en bereiden het komende seizoen met hem voor”, zo laat Scholz namens Leipzig aan BILD weten. Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, zei in de voetbalpodcast van de krant dat de spits bij Overmars heeft aangegeven dat hij graag in Amsterdam wil blijven. Verweij liet weten dat er wordt gesproken over een transfersom van zeven miljoen euro.