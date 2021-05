Franse titelstrijd nog niet beslist: PSG loopt in op Lille OSC

Zondag, 16 mei 2021 om 22:58 • Yanick Vos • Laatste update: 23:11

De Franse titelstrijd tussen Lille OSC en Paris Saint-Germain wordt volgende week zaterdag beslist. Lille kon vanavond kampioen worden, maar dan zou PSG punten moeten laten liggen tegen Stade de Reims. Het team van trainer Mauricio Pochettino had echter geen kind aan de nummer dertien van de Ligue 1 en won met 4-0. Lijstaanvoerder Lille kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen AS Saint-Étienne. Memphis Depay won met Olympique Lyon met 2-5 van Nîmes. Doordat ook AS Monaco won ligt de strijd om de derde plek nog helemaal open. In theorie zou Monaco er zelfs nog vandoor kunnen gaan met de landstitel.

Paris Saint-Germain - Stade de Reims 3-0

Al vroeg op de avond werd duidelijk dat Lille OSC het titelfeestje zou moeten uitstellend. Stade de Reims, waar Kaj Sierhuis negentig minuten op de bank zat, moest al na tien minuten met tien man verder nadat aanvoerder Yunis Abdelhamid met rood van het veld werd gestuurd. Hij voorkwam met zijn hand een doelpunt van Kylian Mbappé. De strafschop die volgde werd benut door Neymar: 1-0. Met een man meer had het team van Pochettino, met Mitchel Bakker in de basis, geen kind aan de bezoekers. Het was wachten op de 2-0 en die viel na 24 minuten spelen. De achterhoede van Stade de Reims werd fel op de huid gezeten door de aanvallers van PSG, waarop in de opbouw slordig balverlies werd geleden en Mbappé profiteerde: 2-0. Ook na rust deelde de thuisploeg de lakens uit en was het Stade de Reims dat de schade probeerde te beperken. Ruim twintig minuten voor tijd kreeg PSG wat het verdiende toen Thiago Silva met het hoofd scoorde uit een hoekschop van Neymar. Vlak voor tijd werd de eindstand bepaald door invaller Moise Kean.

Lille OSC - AS Saint-Étienne

Wanneer Lille zou winnen en PSG averij zou oplopen tegen Stade de Reims, mocht het zich zondagavond landskampioen worden. De lijstaanvoerder van de Franse Ligue 1 had het echter knap lastig tegen de nummer elf van de competitie. De ploeg van trainer Christophe Galtier, die een schorsing uitzat op de tribune, werd voorafgaand aan de wedstrijd buiten het stadion toegezongen door duizenden hoopvolle supporters. De fans blijven nog een week in spanning, want een overwinning zat er niet in voor de koploper. Het was zelfs aan een aantal intercepties van Sven Botman en José Fonte te danken dat de bezoekers er niet vandoor gingen met de overwinning. Vlak voor tijd kreeg Yusuf Yazici namens de thuisploeg de beste kans op de overwinning. Zijn inzet belandde echter via de hand van doelman Etienne Green op de paal. Door het puntenverlies ziet Lille titelconcurrent PSG naderen tot op een punt. Volgende week zaterdag valt de beslissing als Lille op bezoek gaat bij Angers, de nummer twaalf van de Ligue 1.

Nîmes - Olympique Lyon 2-5

Nîmes had tegen Olympique Lyon eigenlijk een driepunter nodig om nog te mogen hopen op handhaving in de Ligue 1. In dat opzicht kende de thuisploeg een veelbelovend begin, want Moussa Koné zette al na vijf minuten spelen de 1-0 op het scorebord dankzij een afschuwelijke terugspeelpass van Marcelo. Heel lang kon Nîmes niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het via Lucas Paquetá alweer gelijk. Binnen het halfuur leek Lyon het duel in het Stade des Costières al in het slot te gooien. Met twintig minuten op de klok bediende Léo Dubois Memphis Depay, die zich vrijspeelde binnen het strafschopgebied en doelman Baptiste Reynet van dichtbij verschalkte. Vier minuten later was het andermaal raak: Paquetá pikte een door Reynet gekeerd schot op ter hoogte van de strafschopstip en haalde doeltreffend uit.

Ondanks kansen voor Paquetá en Depay duurde het tot in de tweede helft tot Lyon de score verder opvoerde. Na twee doelpunten nam Paquetá na 55 minuten spelen deze keer een assist voor zijn rekening, nadat hij Houssem Aouar vond voor het doel en hem daar geen fout zag maken. Nîmes gaf zich nog niet gewonnen, want na ruim een uur tekende Koné met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 2-4. Kort voor het einde verzorgde Islam Slimani het slotakkoord, waardoor er na negentig minuten spelen een 2-5 stand op het scorebord stond. Door de 0-4 overwinning van Nantes op Dijon is Nîmes daardoor gedegradeerd. Lyon strijd om de laatste speeldag van de Ligue 1 nog met AS Monaco om de derde plaats en daarmee een direct Champions League-ticket.

AS Monaco - Stade Rennes 2-1

AS Monaco schoot tegen subtopper Stade Rennes uit de startblokken in de jacht om de dure punten in de strijd om een Champions League-ticket. Na zestien minuten spelen was Wissam Ben Yedder het eindstation van een vlijmscherpe counter. Aleksandr Golovin lanceerde de spits met een uitstekende steekpass, waarna Ben Yedder doelman Benjamin Lecomte verschalkte met een lobje. Dertien minuten was het andermaal raak voor de thuisploeg. Een afstandsschot van Golovin werd onderweg getoucheerd, waardoor Lecomte kansloos was. Het duurde lang voor het volgende doelpunt te noteren viel in het Stade Louis II. Ruim twintig minuten voor het einde slaagde Stade Rennes erin om terug te komen in de wedstrijd. Monaco kreeg een hoekschop niet weg, waarna Axel Disasi een inzet van Benjamin Bourigeaud van richting veranderde en in zijn eigen doel zag verdwijnen. Dichterbij kwam Stade Rennes niet meer en de bezoekers besloten het duel uiteindelijk met tien man, na een rode kaart voor Damien Da Silva.