Vrouwen van Barcelona verpulveren Chelsea in Champions League-finale

Zondag, 16 mei 2021 om 22:55 • Dominic Mostert

Het vrouwenteam van Barcelona heeft zondag voor de eerste keer de Champions League gewonnen. In de finale kenden Lieke Martens en consorten geen enkele moeite met Chelsea, dat in de eerste helft volledig werd overlopen: 0-4. Het is niet alleen de eerste Champions League-zege voor Barcelona, maar ook de eerste keer dat een Spaanse club de trofee wint in het vrouwenvoetbal. Barcelona gaf het uitmuntende seizoen extra glans met de eindzege; in de Spaanse competitie is de ploeg na 26 duels nog foutloos en al landskampioen.

Van echte spanning was geen moment sprake tijdens de finale in Göteborg. Barcelona opende de score al na 33 seconden en Martens stond aan de basis van het doelpunt. De linksbuiten trok langs het strafschopgebied naar binnen en schoot op de lat, waarna Caroline Hansen de bal weer voor het doel bracht. Chelsea kende moeite met het uitverdedigen en Francesca Kirby schoot de bal aan tegen ploeggenoot Melanie Leupolz, die zodoende onbedoeld haar eigen keeper passeerde: 0-1.

Na een klein kwartier verdubbelde Barcelona de marge. Opnieuw speelde Leupolz een negatieve hoofdrol, ditmaal door in de ogen van de overtreding te begaan op Jennifer Hermoso waar een penalty uit volgde. Die werd benut door Alèxia Putellas, via een laag schot in de linkerhoek. Aitana Bonmatí besliste de wedstrijd eigenlijk al in de twintigste minuut, door de 0-3 van te maken. De middenvelder werd in het strafschopgebied bereikt, hield haar bewaker met wat geluk van zich af en was zuiver in de afronding.

Martens stond tien minuten voor tijd aan de basis van de 0-4. De Oranje-international sprintte aan de linkerkant voorbij Niamh Charles, bereikte de achterlijn en stelde Hansen in staat om van dichtbij te scoren. In de tweede helft haalde Barcelona de voet van het gaspedaal. De Spanjaarden hoefden geen enkele moeite te doen om Chelsea in bedwang te houden en maakten zelf ook weinig aanstalten om de score verder uit te breiden. Diep in de blessuretijd leek dat toch te gebeuren, maar een goal van Asisat Oshoala werd afgekeurd wegens buitenspel van aangever Victoria Losada.