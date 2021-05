Milan leeft tussen hoop en vrees: tweede én vijfde plaats mogelijk op slotdag

Zondag, 16 mei 2021 om 22:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:48

AC Milan heeft zondagavond nagelaten zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli kwam niet voorbij nummer zestien Cagliari in een vermakelijk duel in Milaan: 0-0. Milan blijft op de derde plek staan en moet volgende week op bezoek bij Atalanta. De ploeg kan nog als tweede eindigen, maar ook nog als vijfde; bij puntenverlies kan zowel Napoli als Juventus nog over Milan heen gaan op de ranglijst. In dat geval wacht de groepsfase van de Europa League.

Milan wist van tevoren dat een overwinning voldoende was voor een plek in de top vier en daarmee kwalificatie voor de Champions League. Desondanks konden i Rossoneri in de eerste helft geen potten breken. Milan, zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, werden voor het eerst serieus dreigend via een poeier van Alexis Saelemaekers. Doelman Alessio Cragno tikte de bal over de lat, waarna een uithaal van Davide Calabria langs de bovenhoek scheerde. Theo Hernández voorkwam met een defensieve ingreep dat Leonardo Pavoletti van dichtbij binnenknikte en schoot zelf aan de andere kant een vrije trap over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tweede helft begon met kansen aan weerszijden. Een afstandsschot van Nahitan Nández zeilde naast, waarna een laag schot van Hakan Çalhanoglu werd gekeerd door Cragno. Met een indrukwekkende ingreep voorkwam Gianluigi Donnarumma dat Leonardo Pavoletti de score van dichtbij opende. Een nóg knappere redding volgde op een inzet van Diego Godín. De Uruguayaan kopte richting de linkerhoek na een corner vanaf de rechterflank. Donnarumma keerde op tijd terug naar zijn achterlijn en hield de bal met een uiterste krachtsinspanning uit zijn doel.

Er volgden nog de nodige kansen voor Milan. Samu Castillejo, Simon Kjaer, Çalhanoglu en Ante Rebic deden allemaal pogingen om de score te openen. Milan wist echter geen goed vervolg te geven aan de 0-7 overwinning op Torino van woensdag en is daardoor nog niet zeker van Champions League-voetbal. Op de slotdag van het seizoen, volgende week zondag, wacht een uitduel met nummer twee Atalanta. Bij een zege eindigt Milan als tweede in de competitie, maar bij een nederlaag kan de ploeg ook als vijfde eindigen.