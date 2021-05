Stadiondirecteur van De Kuip: ‘We denken dat er een sleutel in omloop is’

Zondag, 16 mei 2021 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:35

Feyenoord denkt dat supporters zich zondagmiddag eenvoudig toegang konden verschaffen tot het stadion. Stadiondirecteur Jan van Merwijk vermoedt dat er een sleutel in omloop is bij de supporters, zo vertelt hij zondagavond aan ESPN. Tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) drongen honderden fans stadion De Kuip binnen. Ze probeerden niet het veld op te komen, maar staken vanaf de tribunes vuurwerk af. Er kwamen fakkels op het veld te liggen en de wedstrijd moest ruim vijf minuten worden stilgelegd door arbiter Bas Nijhuis.

"Dat hebben we zelf ook nog in onderzoek", reageert Van Merwijk op de vraag hoe het incident kon plaatsvinden. "We hebben er beelden van. We hebben het vermoeden dat er een sleutel in omloop is. Omdat we voorbereid waren op de aangekondigde actie, hadden we alles afgesloten." Geheel onverwacht kwamen de ongeregeldheden echter niet voor Feyenoord. "Er was een oproep, waar we uiteraard bekend mee waren, om de ploeg te steunen in de tweede helft en na afloop van de wedstrijd. We hebben ons uiteraard voorbereid op zo'n actie. Het leek allemaal goed te gaan, maar daarna sloeg het snel om in een wat vervelendere actie."

In gesprek met de NOS zegt Van Merwijk dat het vuurwerk tot schade heeft geleid op het veld. "En men heeft geprobeerd via een andere poort binnen te komen. Die is helemaal ontzet en beschadigd, dus we hebben de nodige schade te melden." De club denkt eraan om de daders stadionverboden uit te delen. "Als we mensen weten te herkennen, sluiten we dat zeker niet uit. Dat zou een gepast antwoord zijn op wat er is gebeurd." Of Feyenoord zelf ook een straf krijgt van de KNVB, weet Van Merwijk niet. "Daarvoor moet je bij de KNVB zijn. Dat zullen we moeten afwachten. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om het op een goede manier tegen te gaan, maar dit ligt ook buiten onze macht."

Dick Advocaat veroordeelde de actie niet op de persconferentie na het duel. "Ja, ik vind het zo moeilijk om daar iets over te zeggen", reageerde de trainer. "Ze zijn niet het veld op gekomen. Ze hebben ons toegejuicht en vuurpijlen gegooid. Het mag niet, maar de frustraties bij de fans komen ook doordat ze al anderhalf jaar hun favorieten niet zien spelen. Dan zeg ik toch dat ze zich op zich goed gedragen hebben." Op het veld applaudisseerden de spelers van Feyenoord voor de fans. Advocaat wilde niet meegaan in de suggestie dat de spelers daarmee een verkeerd signaal afgaven. "Misschien was het zo: toen de spelers begonnen te applaudisseren, gingen ze weg. Dus het hielp misschien wel."